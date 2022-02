Prime inflation : les travailleurs frontaliers vont bientôt recevoir les 100 € d'indemnité

Dans la situation des travailleurs frontaliers, c'est la DGFiP qui se charge de verser l'indemnité inflation. (illustration) (jojooff / Pixabay)

Un peu plus de la moitié des personnes éligibles à la prime inflation, décidée en 2021 par le gouvernement, ont déjà reçu la somme de 100 €. Les travailleurs frontaliers sont évidemment aussi concernés. Ce n'est cependant pas leur employeur qui versera l'indemnité mais la Direction générale des finances publiques.

Plus de 20 millions de personnes ont déjà reçu depuis fin décembre l'indemnité inflation promise par le gouvernement. Au total, 38 millions de Français doivent recevoir cette prime de 100 €. Pour en bénéficier, les citoyens devaient être domiciliés en France et leurs revenus ne devaient pas dépasser 24 000 € par an, rappelle Capital .

Un virement ou un chèque en février

Une catégorie d'actifs s'inquiète cependant de n'avoir toujours rien reçu : les travailleurs frontaliers. Ces personnes qui vivent en France mais travaillent en Allemagne, en Suisse ou encore en Belgique sont également éligibles à cette prime. Mais cette dernière est normalement versée par l'employeur ce qui, dans leur cas, est impossible, ce dernier étant basé à l'étranger.

C'est cette situation particulière qui explique le retard de versement. Pour les travailleurs frontaliers, c'est la Direction générale des finances publiques (DGFiP) qui se charge de verser la prime directement sur leur compte bancaire, indique Le Parisien . Ce virement surviendra le 4 février et s'intitulera « Indemn. Inflation » .

Si le fisc ne dispose pas des coordonnées bancaires du travailleur frontalier, l'indemnité inflation sera versée sous forme de chèque, envoyé par courrier mi-février. Si vous n'avez rien reçu alors que vous pensez être éligible à la prime, les autorités vous recommandent de contacter le service des impôts via votre espace en ligne.