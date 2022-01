Prime inflation : les retraités éligibles ne toucheront les 100 € qu'en février

Tous les retraités français résidant sur le territoire et percevant moins de 2 000 € mensuels peuvent prétendre à la prime. (illustration) (Pixabay / MOERSCHY)

La prime inflation de 100 € promise par le gouvernement a déjà été versée à des millions de Français entre décembre 2021 et jeudi 20 janvier. Certains retraités sont aussi concernés par ce versement sous quelques conditions, notamment de revenus. La prime leur sera versée en février 2022.

La prime inflation décidée par le gouvernement pour amortir la hausse des prix des achats courants a commencé à être versée en décembre 2021. D'un montant de 100 €, elle bénéficiera à quelque 38 millions de Français au total. Certains l'ont déjà reçu et d'autres l'attendent encore, rapporte Centre Presse Aveyron .

Versée en février 2022

Les retraités français sont évidemment éligibles à cette prime exceptionnelle mais seront les derniers servis. Pour la recevoir, ils doivent impérativement résider en France et percevoir une retraite inférieure à 2 000 € à la date d'octobre 2021. Cela prend en compte tous les versements perçus : base et complémentaire, retraite personnelle et de réversion.

Les Français qui exercent une activité en cumul emploi-retraite ou dans le cadre de la retraite progressive recevront cette prime via leur employeur. Pour les retraités dépendant du régime général, c'est l'Assurance retraite qui versera la somme.

Enfin, toutes les personnes bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) et ceux concernés par la préretraite amiante toucheront également la prime inflation. Non imposables, ces 100 € seront versés aux retraités éligibles directement sur leur compte en banque à partir de février 2022.