Prêt immobilier : oui, il y a des moments à ne pas manquer !

Pour se donner les meilleures chances de succès, mieux vaut solliciter son chargé de crédit avant 11 heures ou entre 15 et 16 heures. (© Adobestock)

«La clé du succès est d’être au bon endroit au bon moment», énonçait Raymond Albert Kroc, dit Ray Kroc.

Ce représentant de commerce, vendeur de machines à milk-shakes, savait de quoi il parlait. Après s’être associé avec les inventeurs du fast-food, les frères McDonald, il a su profiter d’une occasion pour leur racheter les droits exclusifs pour la somme de 2,7 millions de dollars.

La suite est connue. Après avoir multiplié les franchises aux États-Unis et à travers le monde, il a bâti un véritable empire de la restauration.

Se trouver au bon endroit au bon moment, c’est aussi la clé pour obtenir un prêt bancaire. Un exercice difficile avec la remontée sensible des taux d’intérêt et le durcissement des conditions d’octroi (taux d’endettement maximal de 35%, maturité limitée à vingt-cinq ans).

Les demandes de prêt immobilier examinées entre midi et 13 heures ont ainsi plus de probabilités d’être rejetées, comme le révèle une étude scientifique très sérieuse menée par Simone Schnall et Tobias Baer, deux chercheurs en psychologie de l’université de Cambridge (Quantifying the cost of decision fatigue: suboptimal risk decisions in finance).

Après avoir analysé 26.501 demandes de crédit traitées par 30 chargés d’affaires au sein d’un grand établissement, ils estiment que ces responsables, après une matinée d’efforts, souffrent de «fatigue décisionnelle». Ils sont donc plus enclins à choisir l’option la plus simple ou qui paraît la plus sûre, compte tenu des