Prêt immobilier : la durée des crédits ne cesse de s'allonger en France

Les prêts compris entre 20 ans et 25 ans ont représenté 56,5 % de la production totale de crédits en mai (illustration). (Pixabay / nattanan23)

La durée des prêts contractés par les Français s'allonge depuis 2014. Ils ont atteint un niveau quasiment historique en ce mois de mai avec une durée moyenne s'établissant à 236 mois, soit 19,7 ans.

La durée moyenne des prêts immobiliers ne cesse de s'allonger, selon le baromètre de l'Observatoire Crédit Logement / CSA. Au mois de mai, les prêts entre 20 ans et 25 ans sont ainsi majoritaires. Ils représentent 56,5 % de la production des crédits à l'accession, rapporte BFM Immo.

Quant aux prêts de plus de 25 ans, ils restent marginaux, représentant 0,2 % de l'ensemble des prêts contractés en mai. La durée moyenne des prêts est de 236 mois, soit 19,7 ans. C'est six mois de plus qu'en avril et a un souffle du record établi en mars 2020 (236,6 mois).

Un taux moyen de 1,07 %

« La durée moyenne n'a jamais été aussi élevée, au-delà des fluctuations qui se constatent d'un mois sur l'autre », affirme l'Observatoire. Au début des années 2000, la durée moyenne se situait autour de 160 mois (13,3 ans). C'est à partir de mi-2014 que cette durée, alors de 16,7 ans n'a cessé d'augmenter, précise BFM Immo.

Les taux sont toujours extrêmement avantageux. En avril et mai, le taux moyen s'établissait à 1,07 %. Dans le détail, le taux moyen à 15 ans était de 0,85 %, celui à 20 ans de 0,98 % et celui à 25 ans de 1,18 %. De mars à mai, les prêts accordés ont augmenté de 48,8 % par rapport à la même période en 2020. Un chiffre flatteur à relativiser puisque cette période correspondait au 1er confinement en 2020.