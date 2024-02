Prêt immobilier : devenir propriétaire en étant au Smic, rêve ou réalité ?

(Crédit photo: © momius - stock.adobe.com)

Vous touchez le Smic, et vous souhaitez tout de même devenir propriétaire ? Dans certaines villes, un tel rêve n'est pas inaccessible, comme en témoignent les chiffres du courtier Pretto.

1 398,69 euros nets par mois : tel est le niveau du Salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) pour un travail à temps plein depuis le 1er janvier 2024. Avec des prix de l'immobilier toujours hauts et des taux d'intérêt immobiliers dépassant les 4 %, devenir propriétaire en touchant le Smic peut sembler utopiste. Pourtant, certaines villes permettent encore de concrétiser un tel projet de vie. Zoom sur les données calculées par le courtier Pretto.

Une capacité d'emprunt pouvant atteindre les 181 275 euros

En février 2024, les taux d'intérêt des crédits immobiliers sont restés élevés. Sur 20 ans, par exemple, le taux moyen selon Meilleurtaux est de 4,05 %. Or, dans un même temps, les prix de l'immobilier n'ont pas, ou peu, baissé. Résultat ? Devenir emprunteur est de plus en plus difficile, en particulier pour les plus bas salaires, et notamment les personnes dont la rémunération est fixée au niveau du Salaire minimum interprofessionnel de croissance, ou Smic.

Au Smic, soit à 1 398,69 euros nets par mois, il reste néanmoins encore possible d'acheter sa résidence principale, comme l'explique le courtier Pretto dans une récente étude. Un emprunteur seul peut ainsi emprunter jusqu'à 90 730 euros sur 25 ans à un taux de 4,22 %. Il devra alors rembourser 489,54 euros par mois à sa banque. En couple, deux personnes touchant le Smic peuvent quant à elles emprunter 181 275 euros aux mêmes conditions.

Pour calculer la capacité d'emprunt des ménages au Smic, le courtier Pretto s'est basé sur la norme de 35 % de taux d'endettement, fixée par le Haut conseil de stabilité financière (HCSF). En effet, en principe, les mensualités totales des crédits d'un foyer ne doivent pas dépasser 35 % de ses revenus mensuels. Dans ces mensualités est inclus non seulement le capital remboursé, mais également les intérêts et l'assurance emprunteur liée au crédit.

A lire aussi : Crédit immobilier : combien est-il possible d'emprunter en fonction de ses revenus ?

Dans quelles villes est-il possible d'acheter en étant au Smic ?

Vous êtes au Smic et vous souhaitez devenir propriétaire d'une maison ou d'un appartement ? Un tel projet peut tout à fait être concrétisé, à condition de s'orienter vers les bonnes villes. En effet, les plus grandes agglomérations ne sont pas accessibles à toutes les bourses. À Paris, par exemple, un emprunteur seul touchant le Smic ne peut espérer acquérir qu'un 9 m². À Nice, cette superficie est de 18 m², 19 m² à Lyon et 20 m² à Bordeaux.

Pour concrétiser son projet d'achat immobilier, mieux vaut donc s'orienter vers des villes de taille moyenne, ou de petites communes. Ainsi, à Saint-Etienne, un emprunteur seul au Smic peut acquérir un bien immobilier d'une surface de 58 m², 55 m² à Limoges, ou encore 54 m² à Angoulême. Mais que faire si un déménagement vers une ville où les prix de l'immobilier sont moins élevés n'est pas possible ? Dans ce cas, les emprunteurs peuvent jouer sur leur niveau d'apport personnel.

En effet, à la capacité d'emprunt des ménages s'ajoute l'apport personnel qu'ils sont à même de fournir. Le budget global pour un achat immobilier peut ainsi être bien plus élevé que le seul montant du crédit immobilier octroyé par une banque. D'ailleurs, "peu importe le montant que vous envisagez d'emprunter ou la durée de votre prêt, les banques exigent généralement un apport initial de 10 % de la valeur du bien que vous souhaitez acquérir" explique le courtier Pretto. Une somme qui permet notamment de couvrir les frais de dossier, les frais de garantie et les frais de notaire.