Présidentielle : des entreprises font des offres promotionnelles pour inciter les Français à voter

Alors que le spectre d'une forte abstention plane sur le premier tour de la présidentielle ce dimanche, plusieurs entreprises proposent des réductions ou des offres promotionnelles pour inciter les Français à aller voter. FlixBus renouvelle par exemple cette année son opération de 2017, en remboursant - en bon d'achat - le trajet des électeurs vers leur bureau de vote.

Une opération limitée aux 300 premières demandes, précise le spécialiste du transport de voyageurs sur route, qui sera valable pour le premier comme pour le second tour de l'élection (24 avril). Pour en bénéficier, l'entreprise exige un simple mail avec un selfie devant son bureau de vote, sur lequel est visible la carte électorale tamponnée, ainsi que le numéro de réservation.

Forfait de ski à 1 euro et abonnement gratuit à la presse

Pour les électeurs dont le bureau de vote serait plus proche de chez eux, Lime offre un trajet de 15 minutes, lors des deux dimanches d'élection, avec le code promo «AVotéEnLime». Une opération menée par l'opérateur de vélos et trottinettes électriques en partenariat avec l'ONG A Voté, et disponible dans les villes où Lime est présent (Paris, Marseille, Bordeaux, Le Havre). De son côté, l'opérateur de trottinettes électriques Bird a lancé le code promotionnel ELYSEE2022, qui donne droit à un trajet gratuit jusqu'à cinq euros.

Dans le secteur de la presse, La Voix du Nord souhaite encourager les jeunes à aller voter, soit la catégorie de la population historiquement la plus abstentionniste. Le quotidien régional nordiste propose un abonnement gratuit à la version numérique du journal, pendant six mois, aux jeunes de moins de 25 ans se rendant aux urnes pour la première fois. « Et si l'opération marche auprès des jeunes, nous la prolongerons peut-être pour les législatives », explique au Figaro Stéphanie Zorn, rédactrice en chef adjointe du quotidien.

D'autres secteurs d'activité proposent une réduction, comme la station des Gets (Haute-Savoie) qui vendra pour 1 euro le forfait de ski journée (contre 37,40 euros habituellement) à tous ceux qui seront allés voter. Il s'agit aussi d'un coup de com' à peu de frais pour la station, celle-ci fermant ses portes dimanche soir, jusqu'à la prochaine saison d'hiver. « Cette offre est également valable pour les piétons », est-il précisé.