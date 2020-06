Près de Paris, une étonnante maison au milieu des arbres

Cette maison en bois sur pilotis pourrait intéresser des ménages en quête d'espaces verts à proximité de Paris.

Avec le déconfinement, les Français ont fait un rêve: celui de s'installer à la campagne. Ils ont envie de larges espaces verts, de pouvoir respirer. Certains souhaitent changer de région, d'autres, se mettre au vert tout en restant proche d'une grande ville. Dans leurs rêves les plus fous, ils ont peut-être songé à vivre... «dans» les arbres.

Si vous n'avez pas prévu de vous éloigner de la capitale, cette maison en bois sur pilotis, située à moins de trois kilomètres du château de Saint-Germain-en-Laye (78) vous intéressera peut-être. Rassurez-vous: vous n'aurez pas à grimper aux arbres pour accéder à ce bien atypique. Avec les 255 m² de la bâtisse, l'arbre n'y résisterait pas.

Par contre, en vous rendant sur la terrasse, vous aurez la chance de voir la vie en vert (voir notre diaporama en illustration principale). En tendant le bras, vous pourrez même sans doute toucher les arbres entourant la maison et leurs feuilles. Sur un terrain arboré de 614 m², outre la demeure, les futurs acquéreurs peuvent compter sur un studio indépendant en rez-de-jardin qui peut éventuellement servir à un enfant qui prépare le bac. Le lycée international de Saint-Germain-en Laye est situé à dix minutes en voiture.

Un atelier indépendant de 106 m² - la maison a été habitée par l'artiste peintre et sculpteur Pierre Sulmon qui l'a dessinée - peut éventuellement servir d'espace privatif pour un télétravailleur. «Posé sur pilotis, le bâti de la maison suit la pente naturelle du terrain et s'élève au-dessus du paysage tel un belvédère, commente Architecture de collection, l'agence chargée de la commercialisation de la maison. Depuis le sol, son plan triangulaire lui donne des allures de proue de bateau au milieu des arbres.»

Le niveau supérieur accueille un espace de vie de 85 m² avec salon, salle à manger et cuisine, prolongé par une terrasse en bois exotique de 90 m² «comme suspendue dans la canopée». Le niveau inférieur en rez-de-jardin est desservi par un escalier hélicoïdal contemporain en bois. Il comprend un studio de 20 m² avec chambre, salle d'eau et accès indépendant et un local technique de 43 m² avec chaufferie, buanderie et espace de stockage.

Le profil de maison idéal pour des Français qui ont envie de changer de d'air après le confinement. Un rêve qui peut devenir réalité si leurs finances leur permettent. Car, pour le réaliser, les acheteurs devront y mettre le prix: la maison a été mise en vente 1,3 million d'euros. À moins que la demande ne soit pas aussi forte qu'attendu, obligeant le propriétaire à revoir son prix à la baisse. Pas si sûr...