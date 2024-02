Près de la moitié des candidats à la location cherche depuis plus d’un an

Trouver un bien à louer s’apparente à chercher une aiguille dans une botte de foin. Presque un tiers des répondants d’une récente enquête ont abandonné l’idée de chercher un bien en location pour le moment.

« Postuler à une location revient à jeter une bouteille à la mer » , témoigne Constance, qui habite pour l’instant dans une chambre d’hôtel payée par son entreprise, en attendant de trouver mieux. Comme Constance, près de la moitié (42,5%) des 678 clients Orpi interrogés, entre le 09 et le 14 février, a avoué être à la recherche d’un logement en location depuis plus d’un an et près d’un quart (21,7%) depuis plus de six mois.

Effectivement, trouver un bien à louer est un véritable parcours du combattant. Depuis le début de leurs recherches, plus de la moitié (54%) des personnes interrogées n’a encore réalisé aucune visite en raison d’un manque d’offres dans le secteur demandé ou de prix trop élevés ou encore d’un mauvais DPE. Face à de tels obstacles, nombreux sont les candidats à la location qui abandonnent leur projet pour le moment, soit presque un tiers d’entre eux, et 19% se tournent vers des plans B comme rester chez ses parents, faire de la sous-location, ou de la location de courte durée... le temps de trouver la perle rare.

Plus d’un tiers d’entre eux (33%) a choisi d’augmenter son budget pour optimiser ses chances: 25,5% des répondants sont même prêts à investir entre 800€ et 1200 € dans le loyer mensuel, tandis que 7,2% ont prévu une enveloppe de 1200 € et plus. « Il y a un découragement de la part d’un bon nombre de nos candidats locataires, un découragement également de nos conseillers qui n’arrivent pas à répondre à la demande de nos clients. Les standards sont pris d’assaut en l’espace de très peu de minutes tellement il y a de demandes. Il y a un sentiment de frustration. On en est à mettre en ligne les annonces et au bout de 20 minutes on arrête tellement on est submergé. On paie cash la politique gouvernementale sur le logement », déplore Guillaume Martinaud, président d’Orpi, auprès du Figaro .

Un phénomène aggravé par les JO

Plus de la moitié des personnes interrogées par Orpi, qui compte environ 1350 points de vente, souhaitent trouver un logement à occuper seules. « On constate une augmentation des divorces et donc du nombre de familles monoparentales depuis plusieurs années. On a voulu nous faire croire que la colocation mise en avant dans l’Auberge espagnole , le film de Cédric Klapisch, deviendrait le mode de vie de tout le monde mais ce n’est pas le cas, d’où la nécessité de construire plus », analyse Guillaume Martinaud.

De plus, face à la flambée des taux, des primo-accédants se sont retrouvés dans l’incapacité d’accéder à la propriété. Nombreux sont ceux contraints de rester locataires , contribuant à assécher l’offre du marché locatif. « Tous les voyants sont au vert, je suis cadre, en CDI dans une agence de communication, avec un très bon salaire et pourtant mes amis qui sont dans l’immobilier m’ont assuré que mon dossier allait être rejeté en raison de l’augmentation des taux », se confie Jérémy, trentenaire, qui recherche un appartement de 45 m² dans Paris-Est ou vers Romainville, en Seine-Saint-Denis (93), pour 250.000 €.

Un phénomène renforcé par l’arrivée des Jeux Olympiques, qui fait miroiter de grosses rentrées d’argent aux propriétaires, qui se tournent vers la location saisonnière . Un processus difficile à quantifier: « Il est certain que des personnes vont profiter de l’aubaine des JO en région parisienne, dire combien cela est difficile. Même des jeunes qui achètent des logements neufs dans les écoquartiers de Saint-Ouen, non loin de Saint-Denis, se disent après tout, on va retourner chez nos parents et mettre en location notre logement, on va profiter du prolongement de la ligne 14 qui va jusqu’à Orly », observe Guillaume Martinaud. Malgré tout, le dirigeant d’Orpi reste optimiste: « Les taux très bas à 1% sont montés à 4%. Les primo-accédants restaient où ils étaient et ne bougeaient pas en attendant qu’il y ait un mieux mais ils ont compris que les taux ne bougeraient pas beaucoup plus et commencent à acheter de nouveau. »