Pouvoir d'achat : les fournitures scolaires d'occasion ont la cote avant la rentrée

42% des parents d'élèves se sont dits intéressés par les fournitures scolaires de seconde main. (illustration) (ds_30 / Pixabay)

Face à la hausse des prix, mais aussi grâce à une prise de conscience écologique, de plus en plus de parents d'élèves se tournent vers la seconde main pour leurs achats de fournitures scolaires. Si certains magasins spécialisés ont déjà mis en place des systèmes d'achat ou de vente d'occasion, des plateformes en ligne permettent un échange direct entre parents d'élèves.

Avec le versement de l'allocation de rentrée scolaire (ARS) à plus de trois millions de foyers bénéficiaires mercredi 16 août 2023, la chasse aux fournitures scolaires a officiellement commencé. Cette année, entre enjeux écologiques grandissants et prix toujours en hausse (+11,3 % en un an, selon la Confédération syndicale des familles), de plus en plus de familles choisissent la seconde main, rapporte Capital . D'autant que les possibilités d'achats d'occasion se multiplient.

Cartables et calculatrices d'occasion

Au total, d'après une étude Opinion Way pour Bureau Vallée, enseigne de fournitures bureautiques, 42 % des familles souhaiteraient se tourner vers l'occasion pour les fournitures scolaires cette année. Et 96 % vont réutiliser des fournitures de l'an passé, parfois même si elles sont abîmées pour 58 % d'entre eux. Ces statistiques ont poussé Bureau Vallée à développer son système de seconde main. Cela faisait déjà dix ans que l'enseigne rachetait des cartables pour des associations mais désormais, depuis un an et demi, elle vend des cartables d'occasion aux particuliers.

En échange, ceux qui viennent déposer leurs anciens cartables récupèrent un bon d'achat d'un maximum de 10 euros. Récemment, la chaîne de magasins a même étendu ce système aux trousses et aux calculatrices scientifiques, alors que ces dernières peuvent coûter, neuves, entre 60 et 70 euros. « Là, nous les vendons 40% moins cher » , s'est félicité Adrien Peyroles, directeur général de Bureau Vallée.

Des plateformes en ligne

En parallèle, des plateformes en ligne dédiées à la seconde main ont également vu le jour ces dernières années, comme Beebs, « le Vinted pour enfants » . Fondé en 2020, ce site compte aujourd'hui environ 2 millions d'utilisateurs, avec un pic de ventes enregistré à chaque rentrée scolaire. Un onglet dédié aux fournitures est d'ailleurs mis en place à cette occasion. À noter cependant que la garantie des produits n'est pas certifiée par l'entreprise.

Enfin, depuis 12 ans, le site Internet Scoléo permet aussi de faciliter l'entraide entre parents d'élèves d'un même établissement. Cette plateforme est ainsi souvent l'occasion pour certains parents d'acheter ou de vendre des fournitures scolaires entre eux. Dans cette organisation, l'échelle locale des échanges rend possible un meilleur contrôle de la qualité des produits.