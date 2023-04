Pourquoi votre facture d’électricité pourrait augmenter de plus de 15 %, malgré le bouclier tarifaire

Une famille vivant dans une grande maison et étant liée au fournisseur par un contrat heures pleines et heures creuses verra sa facture augmenter de 18 % et non de 15 %. (Mikhail Nilov / Pexels)

Depuis le 1er février 2023, le bouclier tarifaire permet de limiter à 15 % la hausse des factures d'électricité dans l'Hexagone. Lundi 10 avril, le gouvernement a concédé qu'il ne s'agissait que d'une moyenne. Dès lors, les factures peuvent bel et bien présenter des hausses supérieures à ce pourcentage.

Une hausse de 18 % dans certains cas

Cette mesure annoncée par la Première ministre Elisabeth Borne en septembre dernier ne concerne que les foyers abonnés au tarif réglementé. Fixé par les pouvoirs publics, ce tarif est proposé par les fournisseurs historiques comme EDF pour l'électricité ou Engie pour le gaz.

« Les clients peuvent constater un écart entre l'évolution de leur facture individuelle et la hausse moyenne communiquée publiquement » , a expliqué EDF à nos confrères. Or cet écart dépend à la fois du contrat et du logement. Ainsi, une famille vivant dans une grande maison et étant liée au fournisseur par un contrat heures pleines et heures creuses verra sa facture augmenter de 18 % et non de 15 %.

Stratégie de communication

A l'inverse, un foyer habitant dans une petite maison et ayant souscrit un contrat dit « classique » verra la hausse de sa facture d'électricité plafonnée à 15 %. Un cas qui concerne la majorité des Français, indiquent nos confrères. « La communication se base souvent sur le chiffre le plus bas, pour montrer que l'aide est importante et que la hausse sera contenue » , a expliqué Anne-Sophie Alsif à TF1 Info .

Selon cette cheffe économiste au sein du cabinet d'audit BDO France, le gouvernement s'est donc contenté de communiquer sur la hausse maximale de 15 % pour « que les ménages aient confiance et continuent de consommer » . Toujours est-il que sans le bouclier tarifaire, qui sera effectif jusqu'à la fin de l'année, le montant des factures aurait probablement doublé voire triplé. Et pour cause : rien que pour l'électricité, ce bouclier aura coûté 27 milliards d'euros à l'Etat français.