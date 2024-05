Pourquoi souscrire un contrat d’assurance vie quand on est jeune ?-iStock-eternalcreative.jpg

Qu’est-ce que l’assurance vie ?

L’assurance vie est une solution de placement qui permet d’épargner de l’argent sur le moyen ou long terme et de bénéficier de conditions fiscales avantageuses. Il existe deux types de supports pour les contrats d’assurance vie : les fonds en euros ; les unités de compte (UC). Les fonds en euros sont un support sécurisé mais les performances d’un tel contrat sont limitées. Les UC sont quant à elles soumises aux fluctuations des marchés financiers. Rapprochez-vous de l’organisme de votre choix pour déterminer ce qui conviendrait le mieux en fonction de votre profil d’épargnant.

Les avantages de l’assurance vie

Avec un contrat d’assurance vie, en cas de décès du souscripteur, un capital (hors droits de succession) est versé au(x) bénéficiaire(s) désigné(s). Il peut s’agir d’un ou plusieurs membres de votre famille ou encore d’une association. De plus, souscrire un contrat d’assurance vie aide à se constituer une épargne qui permettra par la suite de financer tout ou partie d’un projet comme les études des enfants ou encore un achat immobilier. L’assurance vie est une solution modulable et souple (choix des supports, possibilité d’opter pour des versements réguliers ou ponctuels…), idéale pour les jeunes notamment. Vous pouvez compléter votre contrat d’assurance vie avec une autre solution d’épargne comme le livret A, par exemple.

Souscrire une assurance vie avant 30 ans : une bonne idée ?

Quand il s’agit d’épargner, beaucoup ont le réflexe de se tourner vers les livrets (A, LEP…). Pourtant, même avant 30 ans, l’assurance vie est une solution à envisager sérieusement. En épargnant de « petites » sommes de façon régulière (50 € par mois, par exemple), il est possible de se constituer un joli capital qui pourra s’avérer utile pour des projets futurs. De surcroît, plus on souscrit jeune à un contrat d’assurance vie et plus on peut épargner longtemps et à son rythme et ce, quel que soit son profil d’épargnant. Note : mieux vaut attendre d’avoir épargné au moins huit ans avant de toucher à son capital. Pourquoi ? Parce qu’après huit ans d’épargne, l’imposition des intérêts est plus avantageuse et vous bénéficiez d’un abattement fiscal annuel. Pour souscrire un contrat d’assurance vie, rapprochez-vous de votre compagnie d’assurance ou encore de votre banque. Certains établissements proposent aussi des simulateurs gratuits en ligne, pratiques pour savoir ce que vous rapporterait l’assurance vie en fonction de différents éléments.

Le prélèvement forfaitaire unique

Le PFU a été mis en place début janvier et s’applique aux revenus du capital et de l’épargne (hors immobilier). Son objectif est double : simplifier la fiscalité de l’épargne et l’alléger.Son taux global forfaitaire est égal à 30 % (12,8 % pour l’impôt sur le revenu et 17,2 % pour les prélèvements sociaux). Il ne s’applique pas au livret A ou encore au LDDS. En revanche, il s’applique à l’assurance vie.