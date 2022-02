Pourquoi Paris séduit à nouveau les acheteurs immobiliers

(Crédits photo : Unsplash - Jenil Gogari )

Les ventes immobilières ont dépassé leur niveau d'avant crise dans la capitale en 2021. Et pourtant, les prix continuent de baisser.

Malgré le Covid-19 , l' immobilier reste de plus en plus cher en France. En 2021, les prix dans l'ancien, ont grimpé de plus de 7%, selon l'indice publié par les notaires et l'Insee . Paris fait exception. La Ville Lumière est le seul territoire où les prix ont reculé en 2021: -1,6%. Même s'ils restent très élevés, avec un m² qui se négocie autour de 10.600 euros et devrait se stabiliser dans les prochains mois.

La capitale n'en est pas pour autant devenue un repoussoir. Le nombre de ventes a grimpé de 16% entre 2020 et 2021 et surtout a dépassé son niveau d'avant Covid-19, à plus de 36.400 ventes annuelles (voir ci-dessous). Deux explications à ce regain d'intérêt: tout d'abord, le retour à l'aide parentale. Durant la crise sanitaire, plusieurs ménages ont accumulé de l'épargne dont ils ont pu en faire profiter leurs enfants qui ont ainsi pu accéder à la propriété à Paris.

Retour des renégociations

Autre raison: l'appétit des investisseurs pour la «pierre coffre-fort» qui voient en l'immobilier parisien une valeur-refuge. « Paris est en train de retrouver une vraie compétitivité, surtout par rapport aux autres capitales à l'étranger, qui augmentent beaucoup », affirme Me Thierry Delesalle, président de la Commission des statistiques immobilières des notaires du Grand Paris. Car là où le logement flambe dans plusieurs pays (Australie, Turquie, Europe du Nord ...), en France, la hausse des prix, quoique sensible, est « égale à l'inflation » sur les derniers trimestres de l'année, note l'avocat parisien.

Pour autant, ce dynamisme des ventes ne s'est pas traduit par une hausse des prix de l'immobilier. Bien au contraire donc. À l'exception des 7e (+2,2%), 8e (+1,6%) et 6e (+1,3%), tous les autres arrondissements affichent des prix en baisse pour 2021 (voir ci-dessous). C'est dans le 5e qu'ils ont le plus chuté: -8,5%! Le Covid-19 a rebattu les cartes: de plus en plus de Français sont en recherche de maisons, moins fréquentes à Paris. Les appartements, sans terrasse ni balcon, ont moins la cote auprès des ménages. « Aujourd'hui, un bien parfait part très rapidement s'il est bien distribué, orienté, placé , assure Yann Jéhanno, président de Laforêt France au Figaro Immobilier . Dès qu'il y a un moindre défaut, on voit le retour des négociations et des acquéreurs qui prennent plus leur temps. Et cela devrait être un phénomène plutôt pérenne .»

Signe que de plus en plus de vendeurs semblent avoir intégré l'«effet Covid» et acceptent de baisser leur prix. Une bonne nouvelle pour les acheteurs qui ont fait basculer le rapport de force en leur faveur. Car si l'envie de déménager reste forte, les Français font aussi attention à leur pouvoir d'achat. Surtout les familles qui ont des envies de villes moyennes et qui pourraient être impactées par l'envolée du prix du carburant. « Nous ne constatons pas de reflux des ménages installés dans les villes moyennes mais si la hausse des prix de l'énergie perdurait, elle pourrait avoir un impact sur leur attractivité », répond Me Delesalle.