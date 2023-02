Pourquoi les QR codes vont-ils bientôt détrôner les codes-barres dans les rayons ?

Une transition majeure est en train de s'opérer chez les industriels et permettrait de relier les produits directement à Internet.

Dans les rayons des supermarchés, sur les colis ou encore sur les boîtes de médicaments, les codes-barres sont partout. Mais le rectangle aux treize chiffres pourrait disparaître dans quelques années, au profit d'un carré, le bien connu QR code . Ce dernier permettrait notamment aux consommateurs d'avoir de plus amples informations sur un produit.

Même si le code-barres est scanné plus de dix milliards de fois chaque jour dans le monde, il commence à devenir désuet. C'est en 1974 que le premier a été scanné. C'était aux États-Unis, sur un paquet de chewing-gums Juicy Fruit, de la marque Wrigley's. Le principal objectif du code-barres était avant tout d'automatiser le passage en caisse. L'année prochaine, l'invention fêtera d'ailleurs ses 50 ans d'existence. Mais depuis sa création, l'arrivée d'Internet et des smartphones a considérablement accéléré le partage des informations. Or, le code-barres est assez pauvre d'un point de vue technologique et ne permet pas de lien avec la toile, ni d'identifier le lot ou la série d'un produit.

» LIRE AUSSI - La folle histoire du QR code, qui va bientôt détrôner le code-barres

C'est pourquoi, en 1994, le japonais Masahiro Hara créé le QR code, « pour stocker plus de données ». S'il peine à trouver son public, Apple va le propulser en 2017 sur le devant de la scène. La firme introduit une mise à jour de son système, iOS 11, permettant de scanner ces codes directement via l'appareil photo des iPhone. Le QR code connaît alors un véritable essor et pourrait aujourd'hui révolutionner le monde de l'industrie.

Des produits connectés à Internet

Si le QR code est apposé sur les produits du quotidien, les consommateurs pourraient ainsi connaître leur traçabilité et bénéficier de conseils d'utilisation. Par exemple, la marque L'Oréal utilise déjà un QR code sur ses shampoings et colorations pour conseiller les acheteurs. Le carré noir et blanc pourrait aussi contenir numériquement les 13 chiffres du code-barres et ainsi le remplacer. Toutes les informations essentielles seraient donc au même endroit.

« Cela va ouvrir deux nouvelles dimensions : les produits seront plus précis et ils pourront aussi être connectés à Internet », mentionne Cédric Lecolley, directeur commercial chez GS1. Cette organisation non gouvernementale, à but non lucratif, établit des standards pour les entreprises. Elle travaille avec deux millions de sociétés dans le monde, dont 57.000 en France. Jusqu'en 2027, GS1 engage une « mutation technologique » avec ces acteurs pour passer du code-barres au QR code « augmenté ». « Il faut s'assurer que tous les systèmes de caisse puissent lire cette nouvelle technologie, en plus des codes actuels. Cela va prendre des années », relève Cédric Lecolley.

Dans les rayons, code-barres et QR codes pourront ainsi se côtoyer, le temps du changement. Pour les industriels et les distributeurs, cela représente des investissements conséquents. Par exemple, sur les lignes de production, « il faudra imprimer un QR code différent chaque jour pour assurer la traçabilité du produit », tout en maintenant la cadence. Pour Cédric Lecolley, il est essentiel d'assurer « une transition sereine et en douceur », « permettant d'aller vers une économie circulaire et plus durable ». Pour l'heure, le gouvernement n'a pas encore annoncé de nouvelles réglementations sur ce changement.