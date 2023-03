Pourquoi les Français expatriés raffolent de l’immobilier

D’après les éléments fournis par 5000 expatriés Français, plus des trois quarts se déclarent propriétaires, le plus souvent dans leur pays d’accueil. Mais un tiers possèdent un bien en France et 29% comptent y investir.

Une vraie déclaration d’amour, pour la pierre et pour leur pays. Selon une consultation menée par Opinionway en partenariat avec l’Union des Français de l’étranger et qui a récolté 5000 retours, pas moins de 77% des répondants se déclarent propriétaires. À noter: ces expatriés sont installés à l’étranger de longue date (22 ans en moyenne), donc plutôt âgés (56 ans en moyenne), majoritairement établis dans des pays européens (à 53 % et 19% entre Canada et États-Unis) et aux deux tiers issus des catégories socioprofessionnelles supérieures.

Cette consultation menée début janvier dans le cadre de l’Observatoire de l’expatriation de la Banque transatlantique, a permis de préciser que 64% des répondants possèdent un bien dans le pays où ils vivent. Pour 60% d’entre eux, il s’agit de leur résidence principale. Cet enracinement à l’étranger n’empêche pas ces expatriés d’être une majorité (52%) à nourrir un projet d’achat immobilier en France. Ils sont d’ailleurs 30% à y posséder un bien et 29% à avoir l’intention d’en acheter au moins un. Cet attachement à la pierre est plus sentimental que financier: ces expatriés recherchent à 55% un toit pour leur retraite après un retour en métropole. Ils sont aussi 44% à déclarer que c’est une façon de marquer son attachement à la France et la même propotion à apprécier d’y disposer d’un pied-à-terre.

Fiscalité désavantageuse

«Ces expatriés ont un regard sévère et affectueux sur la France» , résume Vincent Joulia, membre du directoire de la Banque Transatlantique. En effet, si l’attachement à leur pays d’origine est fort et qu’ils rêvent d’acheter de la pierre en France, c’est principalement pour des questions familiales et d’art de vivre. S’il s’agit de faire un placement intéressant d’un point de vue financier, avec un bon rendement, les expatriés préfèrent le faire dans leur pays d’accueil. Dans l’Hexagone, ils apprécient l’architecture et l’histoire mais sont beaucoup moins fans des prix de l’immobilier français, de l’accès au crédit et de la fiscalité. Ils sont ainsi 52% à souligner qu’il est plus simple d’acheter à l’étranger, plus intéressant fiscalement (51%) d’y devenir propriétaire et que c’est globalement plus rentable (49%). Il faut rappeler que pour ceux d’entre eux qui sont déjà propriétaires en France, cet immobilier est déjà fiscalisé en France et si c’est du locatif, ils sont même souvent désavantagés avec une taxation minimale de 20% sur les loyers perçus.