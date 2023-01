Pourquoi le facteur ne passera peut-être plus dans votre rue tous les jours

La Poste expérimente cette année un nouveau système de distribution, qui pourrait être mis en place en 2024.

Les changements se succèdent à La Poste, l'un entraînant l'autre. Depuis le 1er janvier , le timbre rouge à J+1 n'existe plus en tant que tel, et les lettres à timbre vert sont livrées à J+3 au lieu de J+2. Cet allongement des délais devrait aussi modifier la tournée des facteurs.

Aujourd'hui, le facteur effectue tous les jours le même parcours, dans le même ordre, dans son secteur. Par exemple, il commence systématiquement par la rue Alexandre Dumas, pour finir par le boulevard de la République, en passant par les rues Haussmann ou Bizet.

» LIRE AUSSI - Le timbre rouge de La Poste disparaît au 1er janvier 2023, remplacé par une «e-lettre rouge»

Mais La Poste réfléchit à un autre système, qu'elle va mettre en test cette année à partir du mois de mars dans certains endroits. Le secteur du facteur sera divisé en deux zones : une zone dense où se trouvent des clients prioritaires recevant ou envoyant des courriers tous les jours et une zone non dense, où les clients n'échangent pas de lettres tous les jours. Le facteur passera dans la zone dense quotidiennement ; en revanche, il ne passera dans les rues de la zone non dense que lorsqu'il aura des plis (ou des colis, des imprimés, des journaux, des repas) à distribuer.

Parcours optimisé

Le parcours du facteur changera donc chaque jour, en fonction des livraisons à effectuer. Il sera calculé et optimisé. Les Français ne verront plus passer le vélo ou la camionnette du facteur quotidiennement devant chez eux : ils les verront le jour où ils auront une réception de courrier ou une livraison. «L'idée est que la qualité de service soit même améliorée, avec une livraison le jour J dans 95% des cas» , précise Sylvie Figuière, secrétaire fédérale en charge du courrier, à la CFDT.

L'allongement des délais d'acheminement des lettres (fin du J+1, majorité des plis à J+3), et la baisse des volumes de plis rendent cette nouvelle organisation possible. Les deux vont de pair.... et permettent de faire des économies, évaluées à 120 millions d'euros par an. Le tout en respectant l'obligation légale de 6 jours sur 7.

L'expérimentation se fera en 2023, pour un déploiement éventuel en 2024. « Dans les 68 lieux d'expérimentation, nous ne testons pas que ce système, mais des livraisons en vélo-cargos, des horaires autres », précise-t-on à La Poste. Où on ajoute que chaque facteur aura toujours sa tournée attribuée. «Au deuxième semestre 2023, nous allons avoir des négociations sur le métier de facteur et la nouvelle organisation , précise Sylvie Figuière, de la CFDT. Nous serons attentifs aux moyens humains.»