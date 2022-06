Pourquoi la pénurie de moutarde risque de durer

Très appréciée des Français, elle se fait rare et chère depuis déjà plusieurs semaines. Et la situation ne devrait pas s'arranger rapidement.

L'un des condiments préférés des Français va-t-il durablement manquer sur les étals des supermarchés ? La question se pose alors que la filière de la moutarde tend vers une période de pénurie particulièrement importante et historique. Un déficit qui conduit naturellement à une augmentation des prix. Selon une étude de l'IRI d'avril 2022 consacrée aux taux d'inflation des différents produits de consommation courante, le prix de la moutarde aurait augmenté, en moyenne, de 9,26% en avril. Cette situation délicate risque pourtant de durer. Explications.

La tonne de graine de moutarde canadienne à plus de 2000 dollars

Les pénuries sont déjà une réalité depuis plusieurs semaines dans les rayons des supermarchés. « Nos stocks s'écoulent effectivement très vite » concède Damien, le responsable d'un petit supermarché du 10ème arrondissement. « La centaine de pots de moutarde que nous recevons en début de journée est souvent épuisée dès 13H00. De mon point de vue, on a l'impression qu'il y a une volonté, de la part des clients, de faire des stocks au regard de tout ce qui se passe » conclut-il.

» LIRE AUSSI - L’inflation va continuer de grimper en France en 2022

Le premier facteur - et pas des moindres - qui explique cette situation est sans aucun doute les importantes sécheresses qu'a connu le Canada en 2021. Selon le FAO , la production de graines de moutarde canadienne est la troisième plus importante au monde, avec 98.800 tonnes, derrière le Népal (214.055 tonnes) et la Russie (103.033 tonnes). Le géant nord américain représente d'ailleurs 70% des importations françaises en graines de moutarde selon le Ministère de l'Agriculture. Ainsi, si le pays connaît une baisse de production, les moutardes françaises sont mécaniquement impactées. Durant l'été 2021, le Canada a été touché par une canicule et une sécheresse particulièrement fortes. Ces conditions météorologiques extrêmes ont pénalisé les producteurs de graines de moutarde qui ont vu leurs récoltes passer de 99.000 tonnes en 2020-2021 à 50.000 en 2021-2022, selon les projections du Ministère de l'Agriculture Canadien. Une crise sans précédent qui a poussé à la hausse le prix des graines de 885$ la tonne à 2290 $/t. Des prix en forte hausse qui s'expliquent aussi structurellement : la surface des espaces agricoles canadiens consacrée aux graines de moutarde est passée de 345.000 hectares en 2003 à 71.000 en 2021, selon une étude de la Commission canadienne des grains.

» LIRE AUSSI - Canicule aux États-Unis et au Canada : un «dôme de chaleur» probablement aggravé par le dérèglement climatique

Si le ministère prévoit une reprise de la production courant 2022, les difficultés rencontrées au Canada impactent directement le secteur français, d'autant que d'autres nuages s'amoncellent sur le marché mondial de la graine de moutarde. En effet, la guerre en Ukraine a drastiquement diminué, voire stoppé, la récolte en Ukraine et en Russie qui sont, respectivement, le 3ème et le 8ème producteur mondial de graines de moutarde; deux pays qui auraient alors pu permettre de largement compenser les pertes canadiennes. Sur le court terme, l'enlisement du conflit ukrainien et sur le moyen/long terme, l'accélération des phénomènes climatiques extrêmes - notamment au Canada où les températures devraient augmenter deux fois plus vite que dans le reste du monde selon le ministère de l'Environnement - devraient profondément déstabiliser la culture de graines. Les rayons moutarde vides des supermarchés sont donc amenés à durer.. .

L'enjeu d'une filière française de la graine de moutarde

La situation plaide en faveur d'une culture française de graines de moutarde. Ces rayons clairsemés et ces hausses drastiques des prix sont, en effet, particulièrement préoccupants pour un pays comme la France où la filière « moutarde » joue un rôle économique et social important. Selon une étude du Ministère de l'Agriculture, l'Hexagone est la première « puissance moutardière » d'Europe en assurant 50% de la production du continent. D'un point de vue local, la moutarde joue également un rôle structurant dans certains écosystèmes économiques locaux. La région Bourgogne-Franche-Comté fabrique ainsi 80% de l'ensemble de la moutarde française avec 2,6% des emplois agricoles de la région. Cependant, malgré son envergure européenne, la Bourgogne continue d'exporter massivement de la graine canadienne, beaucoup plus compétitive et abordable que la Française.

» LIRE AUSSI - Inflation: pourquoi les hausses de prix sont plus faibles en France

Reste donc à accentuer les efforts menés depuis les années 1990 en faveur du développement d'une filière de graines de moutarde proprement française. Bien que la surface agricole régionale qui leur soit dédiée soit passée de 600 à 5700 hectares entre 2000 et 2015, les besoins restent encore trop importants pour garantir une moutarde 100% «made in France». Selon la Chambre d'Agriculture de la Côte-d'Or, il faudrait donc que la Bourgogne consacre 15.000 hectares de ses terres à cette culture pour répondre à la demande de 25.000 tonnes de graines nécessaires à l'industrie moutardière régionale.