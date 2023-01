Pourquoi il faut garnir son livret A au maximum

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Ce produit phare de l'épargne va voir sa rémunération grimper à 3% au 1er février. Peu de placements font mieux aujourd'hui.

Les 55 millions de Français qui détiennent un livret A peuvent se frotter les mains. Le taux de ce produit phare de l'épargne va bondir à 3 % au 1er février, comme l'a confirmé Bercy ce matin. C'est un peu moins qu'attendu (autour de 3,30%) mais cela demeure une hausse significative comparée aux 2% en vigueur depuis le 1er août dernier, et au taux de 1 % d'il y a un an.

Les particuliers qui n'ont pas complètement garni leurs livrets A ont tout intérêt à le faire. Ce placement est entièrement liquide, sans frais, défiscalisé et complètement garanti. Peu de placements font mieux aujourd'hui. Le fonds en euros de l'assurance-vie, lui aussi au capital garanti, devrait rapporter 2% en moyenne, mais il est fiscalisé (prélèvements sociaux à 17,2%), le marché actions est très incertain, et l'immobilier détenu en direct ou via des fonds, est lourdement imposé. Seul le livret d'épargne populaire (LEP), réhaussé à 6,1% fait largement mieux. Mais ce produit d'épargne n'est pas accessible à tous. Il est réservé aux ménages modestes, sous conditions de revenus (21.393 euros pour une personne seule). « Ce produit mis à part, le taux du livret A est imbattable. Pour tout Français qui a des liquidités en vue d'une dépense future, c'est le meilleur endroit où placer son argent » , appuie Cyrille Chartier-Kastler, fondateur du site spécialisé Good Value For Money. Seul le livret d'épargne populaire (LEP), réhaussé à 6,1% fait largement mieux. Mais ce produit d'épargne n'est pas accessible à tous. Il est réservé aux ménages modestes, sous conditions de revenus (21.393 euros pour une personne seule).

Et il y a de la marge pour le faire. « En moyenne, les Français détiennent 5800 euros sur ce support d'épargne », rappelle Philippe Crevel, économiste et directeur du Cercle de l'épargne. Or l'on peut placer jusqu'à 22 950 euros sur ce support. Seuls 4,3 millions de livrets A sont véritablement remplis à ras bord.

Jusqu'à 140.000 euros pour une famille de quatre personnes

S'ils ont encore du cash à placer, les épargnants peuvent aussi se tourner vers le livret de développement durable et solidaire (LDDS), un produit d'épargne différent mais qui offre les mêmes caractéristiques (rendement désormais à 3%, fiscalité…) et dont le plafond monte à 12.000 euros.

D'ailleurs, pour les ménages les plus à l'aise financièrement, ces limites de dépôt de ces livrets ne sont pas forcément un obstacle. Chaque individu peut en souscrire un, ce qui pour une famille de quatre personnes peut permettre de placer près de 140.000 euros à un taux désormais très alléchant et sans risque. « Est-ce qu'il faut tout mettre sur un tel livret ou placer de l'argent à plus long terme avec un peu de risque, la question reste posée », nuance toutefois Philippe Crevel.

Quoi qu'il en soit, il y a fort à parier que les Français mettront davantage d'argent sur ce qui est un de leur produit d'épargne favori. « C'est ce qui se passe à chaque annonce de relèvement de taux », rappelle Cyril Blesson, économiste associé chez Pair Conseil. La hausse de la rémunération à 2% en août dernier avait abouti à une ruée sur ce placement à compter du mois de juillet. Le phénomène s'était poursuivi jusqu'au mois d'octobre. Et en février 2022, le doublement du taux de 0,5% à 1% avait lui aussi abouti à un surplus de collecte sur quelques mois.

Vers un taux à 4% en août ?

Et ce n'est sans doute pas fini. La rémunération de ce placement phare de l'épargne, potentiellement révisé le 1er février et le 1er août de chaque année, est en partie liée à l'augmentation du coût de la vie (5,9 % en décembre). Au vu des prévisions d'inflation ces prochains mois, ce taux devrait donc à nouveau être relevé, « autour de 4 % », prédit Cyril Blesson, économiste associé chez Pair Conseil. Un niveau inédit depuis 2008. De quoi aimanter les dépôts cette année, comme c'est le cas à chaque relèvement de taux.

Dans cette hypothèse, la collecte des ménages pourrait atteindre des records : 39 milliards d'euros en 2023, soit 10 milliards de plus qu'en 2022, selon Pair Conseil. Un montant inédit qui dépasserait ainsi le sommet de 2012, à 34 milliards d'euros, lié à l'époque à un relèvement important du plafond de ce livret. L'engouement pour le livret A n'est pas près de faiblir.