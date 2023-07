Pour s’offrir des vacances avec un budget limité, les Français multiplient les petites astuces

Avec la hausse du prix des transports et des hébergements, les voyageurs rusent pour ne pas alourdir leur portefeuille et adoptent, parfois, des solutions inattendues.

« Cette année, l’objectif était de faire des vacances à moindres frais », explique Alexis, 22 ans, qui a donc décidé de travailler en même temps. Avec un ami, ils vont se rendre deux semaines en Normandie où ils ont trouvé un emploi dans un restaurant. « On a cherché dans ce secteur pour la flexibilité des horaires », relève-t-il. Les deux jeunes ont trouvé sans difficultés un établissement au bord de l’eau, « avec un camping à côté » qui leur permettra de loger dans une tente, « encore une fois pour réduire les coûts », tout en profitant du bord de mer.

Comme eux, d’autres Français rusent pour trouver des astuces et réduire la facture de leurs vacances, notamment en ces temps d’inflation, à 5,3% sur un an en juin, selon l’Insee. C’est le cas de Pauline et son mari, qui ont découvert la plateforme DriiveMe il y a cinq ans. Le principe est simple, contre 1 euro, les automobilistes ont la possibilité d’emmener un véhicule d’une ville à l’autre en 24 heures, et ainsi de rendre service aux loueurs de voitures. Le carburant et les péages sont les seuls frais à régler par le voyageur. « Le prix du train est aujourd’hui très élevé , donc cela nous permet de réduire nos frais », relève Pauline, avant d’ajouter que la famille a aussi pu « voyager dans des voitures [qu’elle] ne pourrait pas s’offrir », comme des « SUV allemands ».

Les Français vont devoir particulièrement se serrer la ceinture pendant les vacances cette année. Selon le baromètre du mois de juin d’OpinionWay, réalisé pour Atout France, « 22% des [2000 personnes interrogées] déclarent que le budget alloué à leurs vacances d’été sera inférieur à celui de l’année dernière ». Et 60% du panel sera vigilant « aux dépenses au cours des vacances », comme la restauration, les loisirs et l’alimentation. Dans un autre baromètre d’OpinionWay, réalisé pour Bonial, 7% des 1000 sondés « vont même réaliser les achats alimentaires avant le départ en vacances » pour, encore une fois, réduire leurs frais.

«Je cuisine davantage et j’organise des pique-niques»

Cette stratégie, Thomas l’a adoptée depuis plusieurs années : « Je limite les restaurants, je cuisine davantage et j’organise de pique-niques. » L’homme de 29 ans multiplie les combines, et pose ses vacances plutôt « en juin ou en septembre » pour éviter les mois les plus touristiques. Côté hébergement, il n’hésite pas à dormir dans des auberges de jeunesse, moins onéreuses que des hôtels ou des Airbnb. Pour les transports, il privilégie les compagnies low-cost, comme Ryanair, et décale, s’il le peut, ses trajets en semaine.

Marie a elle aussi été contrainte de changer ses habitudes il y a plusieurs années. « En 2001, j’avais 3000 euros de budget pour deux adultes et deux enfants, pour une durée de quatre semaines », explique-t-elle. À ce tarif, la famille partait chaque année au camping Oasis à Puget-sur-Argens, dans le Var. Mais avec l’augmentation des prix, elle a dû réduire le nombre de jours, de quatre à deux semaines. « Aujourd’hui, on n’y va plus du tout, notamment à cause de la hausse du prix du carburant et des péages », regrette Marie.

En 2019, elle décide alors d’acheter un mobil-home dans la baie de Somme, à une heure de route de son domicile : « Ça me permet d’en profiter à toutes les vacances, sans avoir de péages à payer. » Mais l’inflation risque une nouvelle fois de changer ses plans et sa destination de vacances. En effet, en plus du prix d’achat du mobil-home, la parcelle sur laquelle il se trouve est passée de 2500 euros par an, à 3700 euros cette année.

Comme Marie, de nombreux Français vont rester dans l’Hexagone cet été. Selon Atout France, sur 73% de personnes qui vont partir en vacances, 73% d’entre elles ne franchiront pas les frontières françaises. « Cette année, une proportion plus importante de Français déclare que la période estivale sera propice pour (re)découvrir sa culture régionale », analyse l’organisme. Les vacanciers privilégieront donc les produits locaux, les visites de musées et de sites patrimoniaux bleu blanc rouge, qui n’ont parfois rien à envier à leurs homologues étrangers.