Pour s’acheter un logement, il faut maintenant 89.000 euros d’apport

En 1 an, l’apport personnel moyen exigé par les banques pour acquérir un logement, a flambé de 61%, selon le réseau immobilier Century 21.

Devenir propriétaire, un rêve désormais inaccessible pour les Français . La preuve en un chiffre: 89.422 euros. C’est la somme affolante que vous devez sortir de votre poche, en moyenne, pour espérer décrocher un crédit immobilier, selon Century 21. Ce qui représente près de 35% (!) du prix moyen d’un achat immobilier (maisons et appartements) en France. Cet apport personnel est 61% plus élevé qu’il y a un an et 259%, qu’il y a 2 ans. Une époque où cette contribution ne pesait que 10% du prix. Mais tout le monde n’est pas en mesure de réaliser cet effort supplémentaire.

Plusieurs acheteurs préfèrent attendre que les prix baissent encore, au risque de voir leur capacité d’emprunt fondre à cause de la hausse des taux. D’autres, sans doute pressés, ont dû faire une concession: réduire la voilure. Depuis le début de l’année, les Français, qui envisagent d’acquérir un logement, ont vu la surface qu’ils désirent acheter, baisser de 5 m² , en moyenne, selon Meilleurtaux. Soit l’équivalent d’une cuisine. Un comble! Les grandes surfaces avaient, en effet, la cote il y a encore quelques mois. « L ’après-Covid fut l’éloge des grands espaces, jusqu’à ce que la pression sur les prix finisse par contraindre les ménages à renoncer à plusieurs m² pour pouvoir réaliser leur projet », décrypte Charles Marinakis, président de Century 21.

L’envolée de l’apport personnel est la conséquence de celle des taux de crédit - de 1% à près de 4% en 18 mois - et d’une baisse des prix qui n’est pas suffisante. « Pour que le marché reparte, il faudrait que les prix baissent de 10% à 12% selon les territoires », affirme Charles Marinakis. Certains évoquent même le chiffre de 20% qui équivaut à la baisse du pouvoir d’achat immobilier des ménages, depuis la hausse des taux de crédit. Pour l’heure, on en est très loin. En France, les prix augmentent même pour les maisons (+0,9% entre les 1er semestres 2022 et 2023, à 2636 euros le m²), selon Century 21 et ne reculent que de 1,7% pour les appartements (à 4198 euros le m²).