Pologne, Estonie... Ces pays européens où les dépenses en alcool sont les plus élevées

1% du PIB total de l'Union européenne est dépensé dans les boissons alcoolisées, selon les données d'Eurostat.

L'alcool ne connaît pas la crise. 128 milliards d'euros ont été dépensés en alcool par les ménages européens en 2021, soit presque 1% du PIB de l'Union Européenne ou encore l'entièreté de celui du Maroc la même année. Un chiffre frappant, souligné par Eurostat - le service statistique de la Commission européenne - dans son rapport annuel sur les dépenses de consommation des ménages des pays membres, publié début février.

De fortes disparités existent entre les pays, qui sont plus ou moins amateurs de boissons alcoolisées. Avec une ardoise à 22,7 milliards d'euros, les Français occupent la deuxième marche du podium, derrière les Allemands, avec 26,8 milliards. Ces deux nations sont loin devant les autres : en troisième place n'arrivent que les Polonais et leurs 11,7 milliards d'euros, puis les Italiens, avec 10,5 milliards d'euros.

De fortes disparités existent ainsi entre les pays, qui sont plus ou moins amateurs de boissons alcoolisées et consacrent une part plus ou moins massive de leur budget à ces produits. Avec 1,8% de leurs dépenses totales de consommation consacré à ces nectars, les ménages français se situent pile dans la moyenne européenne. En effet, sur l'addition, l'Estonie se classe parmi les derniers pays, mais en proportion, elle décroche la deuxième place du tableau des buveurs. Le tire-bouchon d'or revient à la Lettonie, où la population consacre 5% de sa tirelire à l'alcool.

En termes d'évolution, le rapport d'Eurostat se montre relativement rassurant. « La part des dépenses totales des ménages consacrée à l'alcool [...] n'a augmenté qu'en Croatie, avec de fortes baisses enregistrées en Irlande (-0,5 pp), en Lettonie et en Lituanie (-0,4 pp chacun), en Espagne et en Estonie (-0,3 pp chacun) », note le service statistique de la Commission européenne. Dans l'Hexagone, la proportion est légèrement inférieure à celle de l'année précédente, avec une diminution de 0,1 point.

Dévoilé une semaine après la publication du baromètre 2021 de l'Institut national du cancer , le rapport d'Eurostat a des échos lugubres. L'alcool est, en effet, la deuxième cause de cancer en France. En 2015, 28.000 nouveaux cas (soit 8%) étaient attribuables à cette substance reconnue cancérigène dès 1988. En moyenne, chaque Français de 15 ans et plus boit 10.4 litres d'alcool pur, un niveau de consommation « des plus élevés au monde selon l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) ». L'institut l'explique par « un contexte historique, culturel et économique, valorisé par les représentants de la filière vitivinicole, certains élus et politiques qui la décrivent comme un “socle de l'identité française” ».

Reste que les habitudes des Français ont évolué : selon l'Insee , les ménages consacraient, en 2018, quelque 2,9% de leur budget « aux boissons consommées à domicile ». Or, « la part des dépenses en boissons alcoolisées s'est réduite au profit des boissons non alcoolisées » : elle est ainsi passée de 77,6%, en 1960, à 59,7%, notaient, en 2020, les statisticiens nationaux.