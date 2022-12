Polémique autour du site de la Fondation Apprentis d’Auteuil qui fait peau neuve

Une pétition s’opposant au projet immobilier du siège historique de la Fondation Apprentis d’Auteuil, menée par une association de défense du patrimoine, a recueilli plus de 800 signatures.

Le 40 rue Jean de La Fontaine, dans le 16e arrondissement de Paris, berceau de la Fondation Apprentis d’Auteuil, n’a pas fini de faire parler de lui. La fondation catholique d’utilité publique qui s’occupe de jeunes et de familles en situation de fragilité depuis 155 ans, souhaite faire évoluer son site historique . L’association Mozart Ribéra ne l’entend pas de cette oreille et a lancé une pétition demandant l’abandon du projet immobilier , comptabilisant à ce jour plus de 800 signataires.

« La Fondation a pris conscience du besoin de transformer cette parcelle de deux hectares en plein cœur du 16 e arrondissement pour servir notre mission en accueillant plus de jeunes dans de meilleures conditions», justifie Sophie Fagart, directrice du projet. L’objectif? Accueillir 900 jeunes au total contre 550 aujourd’hui. La Fondation a également à cœur de « continuer à écrire l’histoire qui est la nôtre dans le quartier depuis 150 ans. Nous souhaitons créer les conditions de ce lien social, des jeunes iront donner un coup de main à la résidence senior qui va voir le jour et les seniors viendront faire du soutien scolaire auprès de ces jeunes », assure Sophie Fagart.

Effectivement, la structure sera agrandie et passera de 18.000 m² à presque 35.000 m². Le projet, démarré en mars 2015 et dont la livraison est prévue en septembre 2027, s’appuie sur la réhabilitation de 80% des bâtiments existants et sur la création de nouveaux édifices. Il devrait comprendre 300 logements dont une résidence senior (un gros tiers des logements), du logement social destiné à des jeunes mais aussi à des familles et du coliving pour les jeunes en transition personnelle et professionnelle.

Pas de perte d’ensoleillement

L’association Mozart Ribéra, qui œuvre pour protéger l’unité architecturale et défendre le patrimoine, pointe du doigt le quota de surface dédiée aux activités de la Fondation Apprentis d’Auteuil : « A l’avenir: plus de 35.000 m², avec seulement 46 % des surfaces dédiées aux activités de la Fondation, soit moins qu’à l’heure actuelle, le reste abritant de nouvelles activités à caractère essentiellement commercial: résidences seniors, résidences de co-living, logements et logements sociaux », dénonce-t-elle dans sa pétition.

Un pourcentage totalement assumé par la Fondation. « L’accueil de 900 jeunes demain est rendu possible par l’augmentation de la surface dédiée. Le choix de construire des logements s’adresse aussi aux gens du quartier tout comme la résidence senior », argue la directrice du projet. L’une des visées du projet est aussi de générer des revenus pour la fondation et de les consacrer à ses différentes activités de soutien aux personnes fragiles.

L’association craint également une « dégradation du site » et une « atteinte à l’environnement » par une « surdensification » et des constructions allant jusqu’à 9 étages, « éloignées des standards modernes de construction d’immeubles ». Selon Sophie Fagart, « les nouvelles constructions les plus hautes s’aligneront sur les immeubles qui nous environnent . Elles seront même moins hautes que certains immeubles des rues adjacentes », promet-elle. Quand l’association souligne le risque de perte d’ensoleillement pour les propriétés situées en bordure du square Desroches-Noblecourt notamment, la Fondation assure avoir reculé les futures constructions de 4 mètres en zone est par exemple ou de 26 mètres pour le point haut situé en zone ouest, par rapport au projet initialement prévu, afin de redonner de l’ensoleillement aux riverains les plus proches.

Plus d’arbres?

Autre grief de l’association, la destruction d’espaces verts protégés. Ce à quoi la Fondation répond augmenter de 33% le nombre d’arbres. L’association Mozart Ribéra déplore aussi le « coût exorbitant » du projet de 140 millions d’euros et dénonce « un projet démesuré ». Ce coût, toutes dépenses confondues, est financé en partie par les fonds propres de la Fondation mais aussi par des partenaires institutionnels comme le conseil régional et par du mécénat. Le montant de la participation de chacun serait encore en pourparlers.

Face à la pétition , la Fondation assure « être à l’écoute des riverains et prendre en considération leurs contributions ». À la suite d’une concertation préalable de 7 semaines qui s’est terminée le 17 décembre auprès des habitants du quartier, des riverains, des élus... elle a apporté des modifications permettant de réduire de 14% la surface construite, soit 2800 m² en moins, et de 10% le nombre de logements. Le versant est du projet par exemple s’est vu retirer 325 m² de surface de plancher. Le bâtiment a été aligné, après concertation, avec la cour de l’immeuble du 23 avenue Léopolod II. La morphologie du bâtiment existant a été conservée comme la toiture à deux pentes, ce qui n’était pas prévu initialement.