Plus de 400 millions d'euros de collecte brute en 2023 pour la SCPI Pierval Santé (Euryale)

La SCPI Pierval Santé, gérée par la société de gestion Euryale, est uniquement investie en actifs immobiliers de santé, situés en France (pour 30% de son patrimoine en valeur) et à l’international. Récemment, la société de gestion a confirmé des expertises de son patrimoine conformes à celles estimées en juin 2023, ce qui lui permet de maintenir le prix de la part de Pierval Santé à 204 euros, malgré la revalorisation de 2% réalisée en décembre 2022. Son TRI sur 10 ans s’affiche à 3,91% et son taux de distribution à 5,10% en 2023. En 2023, la SCPI Pierval Santé devient la première collectrice de capitaux du marché avec une collecte brute de 417,5 millions d'euros, selon l'ASPIM. Sa capitalisation dépasse désormais 3,2 milliards d'euros.

De solides fondamentaux immobiliers

Investie exclusivement sur des actifs de santé, l'une des typologies d’immobilier les plus résilientes face à la hausse des taux d’intérêt, la SCPI Pierval Santé se détache nettement dans un marché devenu morose pour les SCPI . Tout d’abord, alors qu’une bonne vingtaine de véhicules a baissé son prix de part au 2ème semestre 2023, il faut noter quà l'inverse, Pierval Santé a pu maintenir sa valeur de part alors qu’elle démarrait l’année avec le « handicap » relatif d’avoir revalorisé son prix de 2% au mois de décembre 2022 , soit au plus haut du cycle immobilier.

Les valeurs d’expertises publiées au cours de l’année dernière ont pu pleinement rassurer les associés. Tout d’abord, sur la base des valorisations immobilières calculées à partir du mois de juin, la société de gestion a pu confirmer un prix de part inchangé à 204 euros au mois de septembre . Une stabilité qui a ensuite pu être confortée début février 2024 au vu des calculs de valeurs de fin d’année 2023, qui seront soumis à la prochaine assemblée générale de la SCPI.

On est donc loin des baisses de prix de part à deux chiffres subies par certaines grandes SCPI exposées aux marchés de bureaux franciliens, jusqu’à -17% ! Il faut dire que l’immobilier de santé présente un vrai caractère acyclique par rapport aux aléas économiques , qu’il est « soutenu par l’explosion de la démographie européenne, le vieillissement de la population et les enjeux majeurs auxquels doivent répondre les états européens » [ Source : Bulletin trimestriel d’information du T4 de Pierval Santé ]. De plus, il bénéficie d’une méthode d’évaluation spécifique basée sur le niveau de loyer, sa formule d’indexation au cours du temps, la qualité de signature du locataire occupant les murs (un exploitant médical) et la durée du bail. De son côté, la SCPI Pierval Santé affiche une durée ferme résiduelle moyenne de ses baux de 15,5 ans au 30 juin 2023 , avec des loyers indexés sur l’inflation.

Un taux de distribution de 5,10% en 2023 et une collecte brute de 417,5 millions d'euros

Le taux de distribution (TD) de la SCPI Pierval Santé atteint 5,10% en 2023 , un niveau légèrement inférieur à celui de 2022 avec un TD de 5,35% brut de fiscalité. Néanmoins, il reste supérieur aux taux de distribution enregistrés entre 2017 et 2020 et largement au-delà de la moyenne des SCPI : 4,52% en 2023 selon l’ASPIM.

D’autre part, la SCPI Pierval Santé est le premier collecteur de capitaux sur l’ensemble des SCPI en 2023 avec une collecte brute de 417,5 millions d'euros , selon l'ASPIM. Selon Euryale , les retraits de parts l’année dernière représentent seulement 1,60% de la capitalisation de Pierval Santé, soit environ 50 millions d'euros. Nous sommes donc sur un niveau de collecte nette supérieur à 350 millions d'euros .

En termes de rachats, la SCPI Pierval Santé se positionne favorablement, même si elle ne peut rivaliser avec les jeunes SCPI n’affichant quasiment aucune demande de retraits. En effet, selon l’ASPIM, le niveau moyen des rachats pour les SCPI en 2023 représente 4,55% de leur capitalisation , soit un niveau presque trois fois plus élevé que celui qui est observé sur Pierval Santé. De plus, si l’on regarde le paramètre beaucoup plus sensible des parts en attente de retraits, Pierval Santé peut se targuer de n’afficher aucune part en attente au 31/12/2023 , alors que 2,1 milliards d'euros de rachats sont bloqués aujourd’hui sur le marché, soit 2,3% de la capitalisation des SCPI.

« Dans une année 2023 complexe, les résultats de Pierval Santé confortent notre stratégie de pure player santé . Avec notre démarche d’investissements ciblée vers des actifs à fort impact sociétal, nous sommes toujours restés fidèles à notre ADN. De par la spécificité de ce secteur, nous continuerons en 2024 notre stratégie d’investissements dans l’immobilier neuf amorcée en 2021 , créateur de valeur sur le long terme », résume Jean-Jacques Olivié, Président d’Euryale.

Au 31/12/2023, la SCPI Pierval Santé détient 256 actifs gérés implantés dans 8 pays européens et au Canada , uniquement en lien avec la santé : cliniques, EHPADs, résidences services seniors, maisons médicalisées, laboratoires de recherche, etc. Sa capitalisation est supérieure à 3,2 milliards d'euros (+12,6% en un an), détenue par plus de 58.000 associés. De plus, Pierval Santé est labellisée ISR .

Cette communication a un caractère commercial, n'est pas un document contractuel ou un document d'information requis par une quelconque disposition législative, et n'est pas suffisante pour prendre une décision d'investissement. Vous êtes invité à consulter les documents d'information avant toute décision d’investissement.

Acheter des parts de SCPI est un investissement immobilier. Comme tout placement immobilier, il s’agit d’un investissement long terme dont la liquidité est limitée. Nous vous recommandons une durée de placement de 10 ans. Il existe un risque de perte en capital. De plus, les revenus ne sont pas garantis et dépendront de l’évolution du marché immobilier et du cours des devises. Comme pour tout placement, les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

EURYALE, Siège social : 9 Rue de Milan – 75009 PARIS. SA au capital de 720 000 € inscrite au RCS de Paris sous le n°518 574 033. N° de TVA intracommunautaire : FR27 518574033. Société de Gestion de portefeuille agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous le numéro GP-14000027.