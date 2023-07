«Placer judicieusement pour mieux vivre à la retraite» : nos conseils à Jacques et Marie

Les conseils du Revenu à Jacques et Marie, futurs retraités. (© Freepik)(© Freepix)

À la veille de leur retraite, Jacques et Marie doivent alléger l’immobilier et renforcer l’assurance vie, plus facile à gérer et moins taxée tant sur les gains que dans le cadre d'une succession.

Jacques a poussé un soupir de soulagement quand il a appris les modalités pratiques de la réforme des retraites.

Né le 13 juin 1961, soit deux mois et demi avant la date fatidique du 1er septembre 1961, il échappe de justesse au recul de l'âge minimum, ainsi qu’à l'allongement de durée de cotisation.

Il pourra donc s’arrêter de travailler comme prévu le 1er mars 2024. Une date qu'il a choisie avec soin, afin d'optimiser ses impôts en encaissant sa prime de départ la première année où ses revenus vont fortement chuter. Directrice des ressources humaines dans le secteur parapétrolier, sa femme Marie prendra, elle, sa retraite dans la foulée. Elle devra cotiser trois trimestres de plus.

Prévoyants, ils préparent activement leur vie d’après. Parisiens d’adoption, ils ont investi juste avant le Covid-19 dans une maison avec jardin au sud de Poitiers (Vienne), le fief familial de Madame. Après dix-huit mois de rénovation et de nombreux déboires, ils se sont lancés avec courage et détermination dans la construction d'une piscine «pour attirer les enfants et se maintenir en forme». Les travaux terminés, ils pourront enfin profiter de leur pied-à-terre au grand air. À la retraite, ils comptent y passer «au moins la moitié de l'année» en mettant en pratique le concept tendance de résidence semi-principale.

Chargé des finances au sein du couple, Jacques nous a contactés pour