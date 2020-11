Placements : trois pièges à éviter quand on a moins de 30 ans

Les jeunes épargnants doivent avoir en ligne de mire l'acquisition de leur résidence principale. (© Adobestock)

Placer ses premières économies n'est pas toujours évident. L'univers est vaste et les produits souvent complexes. Le Revenu vous guide pour utiliser au mieux votre épargne et éviter les mauvaises surprises.

Premier salaire, indépendance financière, mariage, naissance... l'approche de la trentaine constitue un moment charnière dans la vie.

C'est aussi à cet âge que, bien souvent, on prend ses premières grandes décisions patrimoniales. La perspective de la retraite est lointaine et incertaine, on ne cherche plus seulement à assurer son propre avenir mais également celui de ses enfants, les plus chanceux commencent à bénéficier de donations de leurs parents qui anticipent, avec raison, sur leur succession.

Se pose alors LA question : où placer son épargne ? La réponse dépend de nombreux paramètres, du degré d'aversion au risque - qui est propre à chacun - aux montants en jeux en passant par l'horizon d'investissement.

Cet article ne vous livrera pas de solutions clés en main. Mais certains grands principes sont à connaître et des écueils peuvent être éviter.

Le premier conseil du Revenu aux jeunes épargnants est simple : achetez votre résidence principale. L'acquisition de votre logement est la première pierre nécessaire à la construction d'un patrimoine solide. Cette recommandation souffre bien sûr d'un certains nombres d'exceptions. Mais même si un tel investissement n'est pas possible pour vous aujourd'hui, tous vos autres placements doivent être pensés en fonction de cet objectif.

Piège n°1 : Investir toutes ses économies en Bourse

Le