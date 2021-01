Placements sans risque : gagnez plus que le Livret A avec les comptes à terme

Cinq bonnes raisons de placer ses liquidités sur un compte à terme. (© Fotolia)

Pour placer sans risque ses liquidités, le premier réflexe est de penser aux livrets réglementés (Livret A, LDDS, LEP, livret jeune) et, au-delà de leurs plafonds respectifs, aux livrets bancaires. Pourtant, dans l'éventail des produits de trésorerie, le compte à terme peut s'avérer une solution intéressante, notamment dans une optique à plus d'un an.

C'est un fait, avec la baisse historique des taux d'intérêt observée ces dernières années, en lien notamment avec la politique monétaire accommodante de la Banque centrale européenne, les comptes à terme ont perdu une grande partie de leur attrait.

Pourtant, ces produits permettent de placer sa trésorerie sans risque sur le capital, avec un rendement connu à l'avance. Sur une période inférieure à un an, les livrets bancaires et réglementés sont plus compétitifs. En revanche, au-delà de ce délai, les comptes à terme apparaissent plus attractifs. Voici cinq raisons de s'y intéresser.

1 - Le compte à terme est un produit simple et sans frais

Il peut être ouvert par toute personne physique majeure résidant fiscalement en France. Sur ce compte bancaire, qui n'est soumis à aucun frais d'ouverture, de gestion courante ou de clôture, on effectue un versement unique pour une période déterminée à l'avance, comprise généralement entre trois et trente-six mois. Les fonds sont alors bloqués en échange d'une rémunération garantie et définie à l'ouverture du compte.

Il ne peut être effectué qu'un seul dépôt sur un compte à terme. En revanche, le titulaire peut ouvrir autant de comptes qu'il le souhaite. Et plus la durée de détention est longue, plus le taux d'intérêt est élevé. La rémunération servie dépend bien sûr des conditions de marché. Cela étant, la