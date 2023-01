Des phrases bien construites, pas de faute d’orthographe, mais des réponses peu explicites, restez très prudent sur les analyses. (© CC/CC-Big_mattua-BY-SA-4.0)

Capable d’écrire des textes qui font illusion dans un grand nombre de domaines, le robot ChatGPT est aujourd’hui au centre de toutes les discussions. Nous lui avons posé huit questions sur les décisions à prendre en placements et fiscalité en ce début d’année 2023. Voici ses réponses et nos commentaires.

ChatGPT est devenu en quelques semaines un sujet de conversation et de société. Ce robot conversationnel gratuit utilise l’intelligence artificielle pour rédiger en quelques secondes des textes dans des domaines très variés. Les lycéens et étudiants ne jurent plus que par lui.

Le Revenu a voulu le tester en finance personnelle. Nous lui avons posé huit questions sur les décisions à prendre en Bourse, immobilier, placements et impôts en ce début d’année 2023. Voici ses réponses et notre avis sur le travail du robot.

Quel est le taux du Livret A ?

La réponse de ChatGPT : «Je suis désolé, je ne suis pas à jour sur les taux d'intérêt actuels. Cependant, je peux vous dire que le taux du Livret A est fixé par l'État et est généralement très proche du taux directeur de la Banque de France. Il est souvent utilisé comme référence pour les autres comptes d'épargne et est généralement considéré comme un placement sûr. Il est important de vérifier les taux en vigueur auprès de votre banque ou d'un organisme financier pour obtenir les informations les plus récentes.»

L’avis du Revenu sur le travail du robot : perfectible. L’explication est connue : actuellement, ChatGPT n’a pas accès à Internet, et ses connaissances se limitent à des données qui s'étendent jusqu'à l'année 2021.

Faut-il mieux placer son argent dans un livret A ou dans une Lire la suite sur LeRevenu.com