Placements : notre stratégie gagnante face aux turbulences

La BCE, présidée par Christine Lagarde, comme la FED, présidée par Jerome Powell, continuent leur politique de resserrement monétaire, en augmentant leurs taux d'intérêt directeurs, pour juguler une inflation trop élevée, autour de 8%. (© Agefotostock)

Les actions se replient. Mais elles doivent figurer dans vos d'actifs en vue d'un rebond en 2023. Dans un environnement économique incertain, les liquidités et l'immobilier résidentiel assureront une position d'attente à votre patrimoine.

La guerre en Ukraine a bloqué la forte reprise économique attendue dans le monde entier en 2022. L'inflation, issue, dès 2021, de la période post-pandémique, à cause des déséquilibres entre une demande élevée et une offre de production encore insuffisante, a été amplifiée par la crise énergétique, déclenchée par l'intervention militaire russe.

Pour contrer la hausse des prix, les grandes banques centrales se sont donc engagées dans des politiques monétaires restrictives, en remontant progressivement leurs taux d'intérêt directeurs. Le ralentissement économique, déjà engagé, va devenir encore plus prononcé.

La Banque de France prévoit ainsi pour l'Hexagone une croissance de 2,6% en 2022 et de 0,8% au maximum en 2023 avec une fourchette basse à -0,5%. Dans ce nouvel environnement, quelles décisions devez-vous prendre pour vos placements d'ici la fin de l'année ?

Tensions

C'est bien une récession – fût-elle modérée et provisoire sur deux trimestres – que les investisseurs semblent anticiper sur les marchés. «Il n'y a pas de récession sans correction notable du marché actions», rappelle Julien-Pierre Nouen, chez Lazard Frères Gestion. Au 16 septembre en clôture, les grands indices reculaient nettement depuis le 1er janvier. Le CAC 40 cédait 15%. À Wall Street, le S&P 500 abandonnait plus de 19% et le Nasdaq Composite plus de 27%.

En zone euro, les emprunts