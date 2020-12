Placements : nos réponses à 10 questions pratiques

Le Revenu répond aux questions de ses abonnés. (© Fotolia)

Livret sans risque (sic) à 7,2%, stratégie 60-40, placements en Belgique, épargne pour un bébé, faillite de banque : nous répondons à dix questions posées par nos abonnés sur le thème des placements au sens large.

Placements à risques

«On me propose un livret à 7,2% garanti et sans risques à Chypre. Dois-je donner suite ?»

Non. En période de crise ou de manque de confiance, il y a toujours des aigrefins qui essayent de profiter de la crédulité et de l'avidité des épargnants les plus fragiles. Surtout : résistez.

Au Revenu nous conseillons souvent des particuliers abusés par de tel démarcheur. On voit trop les dégâts financiers qu'ils peuvent entraîner, donc mieux vaut éviter de tomber dans le piège. Outre la promesse de rendement mirifique, la nationalité de la banque - chypriote - interpelle aussi.

Beaucoup de placements arnaques sont proposés depuis des pays où la protection de l'épargnant est moins développée qu'en France. Nous vous incitons aussi à vous renseigner sur l'ancienneté et la solvabilité de la société avec laquelle vous êtes en contact. En cas de doute, contactez Le Revenu et l'AMF, le gendarme des placements.

60-40

«En quoi consiste la stratégie 60 - 40, souvent évoquée dans vos colonnes?»

La stratégie du 60 - 40 consiste à investir 60% de vos économies dans des placements à capital garanti (types livrets bancaires, épargne logement, assurance vie en euros), et 40% dans des supports dynamiques, une bonne Sicav investie en actions internationales, par exemple.

La