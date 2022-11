Placements : 5 idées pour investir solidaire

Le Revenu a sélectionné cinq idées de placements solidaires. (© DR)

Placer son argent tout en étant solidaire, c'est possible ! À l’occasion de la Semaine de la finance solidaire, du 7 au 14 novembre, découvrez cinq idées de placements pour apporter une touche de générosité à votre épargne.

La finance solidaire gagne du terrain dans le coeur des Français. Dans un récent sondage OpinionWay pour la société d'investissement France Active, 25% des épargnants interrogés aimeraient donner une finalité solidaire à leur placement financier.

À l'occasion de la Semaine de la Finance solidaire du 7 au 14 novembre 2022, Le Revenu vous explique comment investir solidaire.

Les livrets solidaires : pour jouer la carte de la générosité sans perdre d’argent

En cherchant bien, vous trouverez peut-être un livret solidaire dans votre établissement bancaire ou d'assurance, surtout s’il s’agit d’une banque mutualiste régionale ou d’une mutuelle d’assurance (Crédit coopératif, Banque populaire, CIC, Crédit mutuel, Crédit agricole, Macif, Maif, etc.).

L'épargne est 100% garantie et disponible à tout moment (comme le Livret A) et est investie sur des projets de l’économie sociale et solidaire (ESS) et/ou à caractère régional ou local. Inconvénient : la (très) faible rémunération de ces livrets solidaires qui dépasse à peine 1% brut pour les meilleurs. «Ces livrets bancaires séduisent de plus en plus, en particulier les épargnants plus âgés qui voient concrètement des projets financés près de chez eux», précise Jon Sallé, responsable de l'Observatoire de Fair (l’association qui gère le label Finansol).

