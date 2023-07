Permis de conduire : une visite médicale bientôt imposée aux plus de 75 ans ?

Le député MoDem des Yvelines, Bruno Millienne, a déposé une proposition de loi, jeudi 20 juillet, pour l'instauration d'une visite médicale obligatoire pour les plus de 75 ans. Celle-ci servirait à vérifier l'aptitude à la conduite des personnes âgées détentrice d'un permis de conduire.

Le permis de conduire a connu une série de réformes ces derniers mois. Le député MoDem de la neuvième circonscription des Yvelines, Bruno Millienne, aimerait rendre obligatoire une visite médicale pour les plus de 75 ans, rapporte Capital .

A réaliser tous les cinq ans

Le député a effectivement déposé une proposition de loi, jeudi 20 juillet, pour qu'un examen médical puisse avoir lieu afin d'évaluer l'aptitude en conduite des plus de 75 ans. L'article 1 du texte proposé par Bruno Millienne indique : « Tout détenteur du permis de conduire de soixante-quinze ans ou plus doit fournir un certificat médical délivré par un médecin agrée auprès de la préfecture du département et attestant de sa capacité totale ou partielle à conduire. »

Dans l'hypothèse où ce projet de loi serait accepté, l'examen serait à renouveler tous les cinq ans. Sa mise en place débuterait par une phase d'expérimentation dans les départements les plus sujets aux accidents et les mieux desservis en transport en commun.

82 % des plus de 75 ans impliqués dans des accidents de la route

Le député, contacté par Capital , a réaffirmé l'importance de ce sujet : « Certains seniors continuent de conduire malgré des capacités cognitives manifestement affaiblies, mettant ainsi en danger leur propre personne et les autres usagers de la route. » Les chiffres lui donnent raison. 82 % des plus de 75 ans sont impliqués dans des accidents de la route selon les Bulletins d'analyse des accidents de la circulation (BAAC). C'est fortement plus que les autres catégories d'âges.

« La proposition de loi n'aboutira peut-être pas, mais elle ne restera pas lettre morte. Elle aura au moins le mérite de rouvrir le débat sur les aptitudes des seniors à la conduite » , a-t-il reconnu. Et d'ajouter : « Nous ne sommes pas très restrictifs et rendre obligatoire cette visite médicale n'est pas non plus dramatique, c'est faisable. Il s'agit de leur propre protection et celle des autres. »