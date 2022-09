Pénurie et rupture de stock : les dix produits qui ont le plus manqué dans les supermarchés

Sans surprise, la moutarde arrive en première position du classement. Photo d'illustration. (Pixabay / Tumisu)

Les derniers mois ont été marqués par de nombreuses ruptures de stock, voire des pénuries de produits dans les supermarchés. NielsenIQ a révélé ceux qui ont été le plus durement touchés par ce phénomène. La situation s'est améliorée depuis quelques semaines mais d’autres produits du quotidien pourraient être touchés prochainement.

Les pénuries de produits alimentaires se sont multipliées ces derniers mois. En août, le taux de rupture, soit la proportion de produits manquants dans les rayons des grandes surfaces, avait atteint 5,7 %, selon NielsenIQ. Cela représente une augmentation de 1,6 % par rapport au même mois de l’année précédente, précise BFMTV qui relaie cette étude ce lundi 12 septembre 2022.

Toutefois, à part pour la moutarde, on peut davantage parler de ruptures que de pénurie. Une nuance importante car dans le cas d’une rupture, les produits restent réapprovisionnés régulièrement dans les rayons. La durée moyenne des ruptures n’est que de quatre jours, indique NielsenIQ. Cela représente néanmoins un manque à gagner qui s’élèverait à 2,7 milliards d’euros.

Moutarde, vinaigrette, sandwichs...

Parmi les produits les plus touchés, on retrouve sans surprise la moutarde. Celle-ci arrive en tête avec un taux de rupture de 21,2 % depuis que la guerre a débuté en Ukraine. Les vinaigrettes, qui contiennent de la moutarde, sont aussi concernées (- 14 %). Viennent ensuite les produits pour le feu (-12 %), ainsi que les graisses à cuisiner (-11,1 %). Ces dernières sont prisées par les consommateurs en raison du manque d’huile. Le Top 5 est complété par les sandwichs (-10,5 %).

Les eaux plates (-9,2 %) et les eaux gazeuses nature (- 7,1 %) suivent puis les potages (-7 %) ainsi que les chips (-6,7 %). Enfin, les eaux aromatisées se positionnent à la 10e place (-6,5 %). Ces ruptures de stocks seraient renforcées par la surconsommation. Les Français ayant peur de manquer, ils font des provisions, alors que dans le même temps, les stocks diminuent. Outre l’huile de tournesol, les Français surconsomment également les volailles (près de 15 % de plus en un an).

D’autres produits inquiètent

La situation a tendance à s'améliorer. La moutarde est ainsi remontée à un taux de disponibilité de 73 %, soit 16 % de plus qu’au mois de juin. Les huiles, elles, sont dorénavant disponibles à 90 %. Mais d’autres produits pourraient venir à manquer ou voir leur prix grimper en flèche comme les pommes de terre, le miel, le lait ou encore le maïs, dont les récoltes ont été amputées par la sécheresse.