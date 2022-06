Patrimoine : en France, où habitent les plus riches ?

L'Observatoire des inégalités a établi la liste des 20 villes où résident les plus fortunés en France. (Pixabay / AlexanderStein)

Dans son dernier rapport, l'Observatoire des inégalités a établi un classement des 20 villes abritant le plus de fortunés français. On parle ici de ménages disposant d'un patrimoine supérieur à 1,3 million d'euros. Sans grande surprise, les hauts patrimoines se concentrent notamment en Ile-de-France.

Selon le dernier rapport de l'Observatoire des inégalités, la France compte 4,5 millions de riches, ce qui représente 7,1% de la population. Le seuil de richesse est fixé à 3 673 euros par mois pour une personne seule, après impôts, ce qui correspond au double du niveau de vie médian. Mais on peut aussi être riche en termes de patrimoine, rapporte BFM Immo .

Ainsi, 4,6 millions de ménages possèdent plus du triple du patrimoine médian, soit plus de 490 000 euros. 4 % des ménages français sont millionnaires. « Les inégalités de patrimoine sont bien plus grandes que celles de revenus » , note l'Observatoire des inégalités. Selon lui, les « fortunés » sont ceux qui multiplient les possessions (immobilier, compte en banque, actions, parts d’entreprises, etc.).

Un patrimoine supérieur à 1,3 millions d'euros

Mais où vivent-ils ? Pour établir son classement des villes abritant le plus grand nombre de fortunés, l'Observatoire des inégalités a utilisé les statistiques les données de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) venant de Bercy. Seuls les ménages disposant d'un patrimoine supérieur à 1,3 million d'euros sont pris en compte. Sans surprise, c'est en Ile-de-France que sont concentrés les plus hauts revenus et les plus hauts patrimoines. 17% des ménages franciliens ont un patrimoine qui leur permet de figurer parmi les 10% les plus fortunés, selon les chiffres de l'Insee en 2018.

Plus précisément, c'est dans le 7e arrondissement de Paris que résident les ménages les plus fortunés de France avec un patrimoine moyen de 3,3 millions d'euros. La seconde position est attribuée à Beauvais (3,1 millions d'euros de patrimoine) malgré ses 61 contribuables soumis à l'IFI contre 4 200 dans le 7e arrondissement. La ville de Palaiseau monte sur la troisième marche du podium avec trois millions d’euros de patrimoine moyen.

On trouve d'autres arrondissements parisiens dans ce classement, mais également Neuilly-sur-Seine, Saint-Mandé ou encore Nogent-sur-Marne. En province, une seule ville dans l'Est de la France : Colmar, avec 90 redevables de l'IFI. À noter, deux villes de Nouvelle-Aquitaine (Bordeaux et Brive) et deux autres villes de la région PACA (Grasse et Mandelieu-la-Napoule) figurent dans le top 20 des villes où vivent les fortunés français.