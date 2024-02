Partir à l'étranger pour sa retraite-iStock-jacoblund

Les pays du pourtour méditerranéen en tête d'affiche

Le choix d'une destination pour y vivre ses vieux jours est très personnel, et les critères sont nombreux. Des classements sont réalisés chaque année sur les meilleurs pays pour passer sa retraite, à partir de nombreux critères : cadre de vie, coût de la vie, climat, sécurité, système de santé, accès à la culture… Dans le classement du site retraitessansfrontieres.fr, l'Europe remporte le palmarès pour la seconde année consécutive, avec le tiercé gagnant Portugal-Espagne-Grèce. Le Maroc et la Tunisie figurent également en bonne place. Une autre enquête, réalisée par Le Figaro, place pour la troisième fois l'Espagne en pole position, suivie par l'Italie. Le constat est éloquent : la douceur des pays du pourtour méditerranéen attire les retraités à la recherche de nouveaux horizons ! Mais l'attrait des plages de sable et des ambiances colorées ne suffit pas pour orienter le choix des expatriés. Le coût de la vie peu élevé reste l'argument primordial, compte tenu de la baisse incontournable du pouvoir d'achat au moment de la retraite. La proximité géographique avec la France est également déterminante, de même que le prix de l'immobilier ou la fiscalité. Par contre, la faiblesse ressentie en matière de sécurité constitue le point négatif important de certaines régions, telles que le Maghreb.

Les contraintes administratives

Un retraité français peut percevoir sa pension à l'étranger sur son compte bancaire français ou sur le compte qu'il a ouvert à l'étranger, à condition de signaler son changement d'adresse et de coordonnées bancaires à sa caisse de retraite. Certaines prestations, telles que l'allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa), sont soumises à une condition de résidence en France. Un départ à l'étranger entraînera donc sa suppression, et il sera nécessaire de déposer une nouvelle demande en cas de retour en France. Pour bénéficier d'une couverture maladie à l'étranger, il faut remplir deux conditions : percevoir une retraite du régime général et vivre durablement dans un pays de l'Union européenne ou dans un pays ayant signé une convention spécifique avec la France. L'attestation de droit aux soins de santé délivrée par ce pays devra être envoyée à l'organisme français de sécurité sociale.

Prouver son existence pour continuer à percevoir sa retraite

Une spécificité surprenante s'applique à tous les bénéficiaires d'une retraite française (personnelle ou de réversion) vivant à l'étranger : ils doivent justifier de leur existence auprès de leur caisse de retraite en remplissant un certificat de vie, ou certificat d'existence. Ce document doit être validé par une autorité locale compétente (mairie, commissariat, ambassade) et transmis à la caisse de retraite. À défaut, le versement de la pension peut être suspendu. Dans certains pays, la distance jusqu'à l'autorité compétente peut être importante et la démarche peut s'avérer contraignante. La biométrie devrait bientôt venir au secours des retraités expatriés en facilitant cette procédure, tout en la sécurisant. Une expérimentation permettant, à partir d'une application mobile, de prouver son existence par la reconnaissance faciale a été menée en 2022 sur 200 retraités volontaires. Le test a été concluant et une généralisation est envisagée.