Paris : dans quel quartier faut-il aller vivre en fonction de votre situation ?

La plateforme immobilière Se Loger met particulièrement l'accent sur le quartier de Bastille, vivant et idéal pour les jeunes actifs. (illustration) (pierre9x6 / Pixabay)

Paris est toujours une ville qui attire les locataires et les propriétaires malgré ses prix élevés en matière d'immobilier, mais trouver l'arrondissement qui correspond à ses envies et son mode de vie n'est pas toujours aisé. Tous les quartiers, du plus chic au plus populaire, du plus historique au plus récent, ne se valent pas. Pour aider les Parisiens et futurs Parisiens, Se Loger a publié lundi 5 février une analyse et présenté son top 3 des meilleurs quartiers de la capitale, selon différents profils.

Bastille en tête

À la frontière entre le XIe, le XIIe et le IVe arrondissements, Bastille fait partie des meilleurs quartiers de Paris en matière de logement. Il offre en effet un très bon rapport qualité/prix. On y trouve des cafés, des restaurants, des bars et une vie nocturne animée. La journée, les épiceries locales se mêlent aux supermarchés pour offrir de manière globale un quartier idéal où vivre.

Lorsqu'on se promène dans les rues, on peut voir les maisons traditionnelles en pierre côtoyer les immeubles et appartements modernes, décrit Se Loger. Pour y vivre, la location d'un appartement avec deux chambres revient à 2 000 euros par mois. La plateforme immobilière que les quartiers Montmartre et Ménilmontant sont identiques en termes d'agréments.

Le calme de Passy et la vie du quartier latin

Changement d'ambiance avec le quartier de Passy, dans le XVIe arrondissement. Ce secteur se caractérise par son atmosphère calme, ses rues ombragées et son architecture haussmannienne. Ce quartier résidentiel est idéal pour les familles. Le bois de Boulogne voisin promet des moments de balades en plein air revigorantes. Pour Se Loger, le quartier du Gros-Caillou et celui des Batignolles peuvent aussi être envisagés dans la même catégorie.

Pour les jeunes actifs et les étudiants, c'est assurément le quartier latin qui doit être privilégié, selon Se Loger. Le Ve arrondissement revêt un caractère historique et jouit d'une belle animation en journée comme en soirée. Bien que le quartier ait subi une rénovation durant le XIXe siècle, il y reste des traces de la période médiévale – de quoi y trouver des logements avec un certain cachet. Les quartiers d'Oberkampf et de l'Enclos Saint-Laurent sont aussi à envisager pour les plus jeunes.