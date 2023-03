L’entreprise de presse immobilière française PAP (De Particulier à particulier) se lance dans l’ouverture de boutiques physiques à Toulouse et à Lille. Ce nouveau service a pour but de mettre à disposition aux acheteurs, propriétaires et locataires, tous les outils nécessaires à la réussite de leurs transactions.

PAP propose des services en boutique !-iStock-bensib

Une nouvelle offre en physique

En 1975, la famille Jolly lance le journal De Particulier à Particulier, dans lequel les lecteurs peuvent retrouver des annonces immobilières. Quarante-huit ans plus tard, le modeste journal fait toujours partie des références incontournables dans le marché de l’immobilier. Le site internet propose toujours des annonces de location et de vente immobilières entre particuliers. Mais aujourd’hui PAP a décidé d’ajouter une nouvelle corde à son arc en ouvrant des boutiques dans l’hexagone. Ces espaces physiques ouvriront dans un premier temps à Lille et à Toulouse et ont « vocation à faire partie durablement du paysage lillois et toulousain ». Puis, d’autres boutiques ouvriront leurs portes au cours de l’année 2023.

Le rôle des boutiques PAP

En ouvrant des espaces physiques, PAP souhaite mettre à disposition tous les outils nécessaires pour garantir le succès des transactions immobilières des particuliers. « Qu’on soit acheteur, vendeur, locataire ou propriétaire, ces espaces immobiliers permettront à chacun d’avoir un accès complémentaire et local à l’expertise PAP, par un contact physique qui n’était pas possible jusque-là », précise le groupe dans un communiqué de presse. Concrètement, les particuliers pourront poser toutes leurs questions à des experts PAP, confortablement installés dans un canapé. Des iPads seront également mis à disposition, regroupant tous les outils et services du groupe.

Une expertise renforcée

Si le but premier de PAP était de proposer des annonces immobilières, le groupe a largement évolué au fil des années. En effet, PAP avait déjà étendu son offre en lançant en 2019 un service de coaching pour les vendeurs. Ces derniers devaient s’acquitter de la somme de 790 euros pour recevoir en échange les précieux conseils d’un expert afin de réussir leur vente immobilière. « Nous avons passé les dix dernières années à développer des dizaines d’outils et de services digitaux. Mais la présence sur tous les canaux est dans notre ADN ! Nous souhaitons aujourd’hui concilier le meilleur des deux mondes, physique et digital, pour répondre à toutes les attentes des particuliers », a indiqué Corinne Jolly, présidente de PAP.

Des panneaux « À vendre » distribués

Lors de leur passage en boutique, les particuliers qui souhaitent vendre leur bien via PAP se verront offrir des panneaux « À vendre » à apposer sur la devanture de leur bien immobilier. « Les particuliers ne partiront pas les mains vides. Des guides gratuits seront à leur disposition, ainsi que des contrats de location et même… des panneaux 'À vendre' », précise Corinne Jolly, qui explique que ces panneaux « permettront aux vendeurs de toucher des acheteurs opportunistes, en complément de la large audience d’acheteurs actifs que permet PAP.fr ». Une stratégie bien pensée qui devrait booster les ventes immobilières.