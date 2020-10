Palmarès retraites 2020: ces villes qui offrent le meilleur cadre de vie

INFOGRAPHIES - Cannes, Challans et Antibes se distinguent pour les critères «cadre de vie» de notre palmarès des villes où prendre sa retraite mêlant données météorologiques et de sécurité.

Parmi les cinq familles de critères constituant notre palmarès des villes où prendre sa retraite, celui consacré au cadre de vie est sans conteste celui qui produit les lauréats les plus variés (et inattendus). Le top 5 agrège ainsi des villes de tous les formats pris en compte dans notre étude et si le plein sud est bien représenté avec Cannes et Antibes, on y retrouve également Challans, Niort et Limoges. Il faut dire que cet ensemble de données mêle des éléments météorologiques, largement favorable au sud du pays à des éléments de sécurité où ces villes ne sont pas toujours les plus performantes, d'où ces résultats très divers.

Ainsi, la durée d'ensoleillement annuelle fait la part belle aux communes méditerranéennes qui occupent sans partage le haut du tableau (avec Toulon, Hyères ou Sanary-sur-Mer tout en haut du classement). Ce sont souvent aussi ces mêmes villes où il pleut le moins: Marseille et Aix-en-Provence ex aequo devancent le trio Narbonne/Canet-en-Roussillon/Saint-Cyprien qui fait légèrement mieux que le duo Béziers/Agde. Notez au passage que la ville la plus humide de ce palmarès est Biarritz et que nos deux championnes du classement général sont les 6e ex aequo les plus arrosées.

Ce qui peut aussi tempérer les bons résultats des villes du sud, c'est que nous avons logiquement défavorisé les villes où il fait trop souvent plus de 33°C par jour. C'est le cas d'Arles, Nîmes, Saint-Raphaël ou Fréjus. Quant au critère sur la qualité de l'air, il défavorise globalement les grandes villes et les communes du sud. On retrouve Aix, Marseille, Nice, Toulon et Nîmes dans le haut du classement des villes comptant le plus de jours de qualité d'air médiocre. Annecy (en troisième position) est la seule intruse de l'intérieur des terres. On retrouve aussi dans ce Top 10 retourné, des communes plus petites comme La Seyne-sur-Mer ou Six-Fours-les-Plages. À l'inverse Andernos et Arcachon bénéficient très nettement de la meilleure qualité d'air devant Limoges, Bergerac et Vannes.

Côté sécurité, le sud du pays et les stations balnéaires obtiennent souvent de médiocres résultats sur le critère «cambriolage». On retrouve notamment Aix, Nice, Agde, Toulon mais La Baule ou Perpignan dans le top 10. Cherbourg est la ville la plus paisible de ce point de vue, mais Annecy, Saint-Malo, Dinard ou encore Challans s'en sortent très bien également. On retrouve Cherbourg et Challans parmi les villes les moins exposées aux trafics et autres vols ou destructions de véhicules mais c'est à Andernos qu'il y en a le moins. Au final, la plupart des lauréats de ce classement intermédiaire apparaissent rarement tout en haut de l'un ou l'autre critère mais sont performants sur chacun des points, y compris l'accessibilité (en avion ou en transport en commun), critère également pris en compte.