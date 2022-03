Paiements : le « PIN Online » va prochainement permettre le sans contact pour tous les montants

Le « PIN Online » devrait se généraliser dans les 12 à 18 mois à venir. Illustration. (JARMOLUK / PIXABAY)

D'ici un an et demi, la méthode du PIN Online va être généralisé pour le paiement par carte bancaire sans contact. Il ne sera plus nécessaire d'insérer sa carte, y compris pour régler des montants supérieurs à 50 euros. Le code à quatre chiffres devra cependant toujours être tapé.

La crise sanitaire a accéléré l'utilisation des paiements sans contact. Actuellement, sur les 73 millions de cartes bancaires en circulation en France, plus de 82 % d'entre elles possèdent cette fonctionnalité. Elle permet de poser sa carte sur le terminal de paiement sans taper de code. Mais le paiement sans contact est encore limité à des transactions inférieures à 50 euros. L'arrivée du « PIN Online » va changer la donne et permettra de réaliser la quasi-intégralité des transactions sans contact, rapporte Money Vox .

La limite de 50 euros

PIN signifie Personal Identification Number, soit numéro personnel d'identification. Ce code à quatre chiffres reste associé à la carte bancaire. L'objectif du paiement sans contact est bien de se passer de l'introduction de la carte dans le terminal de paiement électronique (TPE) pour ensuite rentrer le code PIN. Ce geste est encore obligatoire pour les paiements au-delà de 50 euros ou si vous avez dépassé le plafond de paiements sans contact autorisés.

Avec le système PIN Online, il ne sera plus nécessaire d'introduire la carte bancaire dans le TPE. « Nous vérifions le code confidentiel directement auprès de l'émetteur de la carte » , explique Nicolas Riegert, patron de PayXpert. Si le code PIN est nécessaire pour effectuer un paiement, il suffira de taper le code secret sur le clavier ou l'écran, mais il ne sera pas nécessaire d'introduire la carte.

Sous des délais courts

Cette solution de paiement a déjà été mise en place dans les taxis parisiens du réseau G7. Mais elle concerne uniquement les clients possédant une carte de paiement fonctionnant sur le réseau CB et sur ceux de Visa ou Mastercard. Sa prochaine généralisation devrait intervenir sous « un an et un an et demi » , estime Nicolas Riegert. Les lecteurs à puce continueront néanmoins à exister, permettant ente autres de pallier les pannes de réseau.