Paiement en ligne ou par chèque : les bonnes pratiques

Si les paiements en ligne ont véritablement explosé depuis le début de la crise sanitaire, les fraudes qui y sont liées aussi ! Pour autant, revenir au système du bon vieux chèque bancaire n'est pas non plus une garantie anti-fraude : en 20 ans l'usage du chèque a été divisé par trois en France, mais le nombre de chèques falsifiés à lui, progressé de 20% entre 2019 et 2020 ! Pour être le moins possible victime de tels désagréments, voici quelques bonnes pratiques à appliquer au moment de payer, soit en ligne, soit par chèque :

Comment sécuriser ses paiements en ligne ?

Comment sécuriser ses paiements par chèque ?

Voici quelques recommandations dispensées par le site Bercy Infos, la plateforme d'informations du ministère de l'Économie Opter pour la « double sécurité » proposée par les banques. C'est une pratique maintenant répandue : en plus du cryptogramme visuel, il est possible d'ajouter une étape de validation. Le plus souvent, il s'agit d'un code envoyé par la banque par SMS ou via l'appli bancaire sur smartphone. Vérifier l'URL du site : ceux réellement sécurisés ont une adresse qui commence par « https:// ». Il vaut donc mieux proscrire ceux commençant par « http:// » : les informations renseignées en créant un compte courent le risque d'y être interceptées par des tiers Attention aux offres trop alléchantes ! L'expression « trop beau pour être vrai » prend tout son sens sur le web... Mieux vaut donc lire les avis de consommateurs, qui dénoncent souvent les arnaques lorsqu'ils en sont victimes... Éviter d'enregistrer ses coordonnées bancaires : même si cela s'avère pratique et permet des gains de temps sur les sites où les achats sont récurrents, garder en mémoire ses coordonnées bancaires, sur un ordinateur est déconseillé par la Cnil : « ces terminaux ne sont pas nécessairement conçus pour garantir une sécurité optimale des données bancaires ». Eviter de faire ses achats en utilisant des réseaux Wifi publics : gare, aéroport, hôtel, café, jardin public etc. ... Ce type de connexion facilite l'interception de données par les cyber-pirates. Signaler tout incident le plus rapidement possible : tout d'abord auprès de la banque afin de mettre sa carte bancaire en opposition, et demander le remboursement des opérations frauduleuses (service interbancaire d'opposition à carte bancaire : 0 892 705 705 ; ouvert 7 jours/7 et 24h/24). Ensuite, effectuer un signalement sur Perceval, la plateforme dédiée aux signalements des fraudes à la carte bancaire. Plus globalement ; faire preuve de vigilance quant à sa sécurité numérique : s'équiper d'un anti-virus et d'un pare-feu, consulter régulièrement son compte bancaire, sécuriser ses mots de passe, ne jamais cliquer sur les pièces jointes ou sur des liens paraissant douteux, etc.Voici quelques recommandations de la Banque de France concernant l'usage du chèque bancaire : - Opter pour un stylo à bille à encre noire, - Inscrire le nom du bénéficiaire et les montants en chiffres et en lettres sans laisser d'espace libre et tirer un trait horizontal sur l'espace restant non utilisé, - Favoriser le retrait du chéquier en agence, ou, à défaut, opter pour un envoi sécurisé au domicile, - En cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse, faire opposition au plus vite.