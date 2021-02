«Où placer 280.000 euros pour augmenter nos futurs revenus ?» Nos conseils à Nicolas et Stéphanie

Nicolas Stéphanie ont demandé l'aide du Revenu pour mieux gérer leurs placements. (© Artelette)

Nicolas et Stéphanie, la trentaine, aimeraient bénéficier d'un complément de revenu d'ici une quinzaine d'années. Pour espérer un flux régulier d'au moins 1.500 euros par mois à cet horizon, nous leur conseillons d'investir dans l'immobilier locatif à crédit et de placer plus de 50% de leur épargne en Bourse. Explications.

À 35 et 34 ans, Nicolas et Stéphanie n'ont pas de problème d'argent.

Propriétaires de leur résidence principale, les deux jeunes parents réussissent à rembourser leur prêt - qui court pour une petite dizaine d'années encore - tout en mettant 20.000 euros de côté tous les ans. Leur épargne financière, largement investie en placements sans risque, approche les 280.000 euros.

Cadres dans l'industrie touristique, ils ont la chance d'échapper au marasme qui touche le secteur depuis l'éclatement de la crise sanitaire.

Nicolas a contacté Le Revenu car il aimerait assurer au couple un complément de revenus à un horizon de 15 ans.

Emprunter pour investir

Pour atteindre cet objectif, notre abonné souhaite investir dans l'immobilier locatif. Un projet intéressant qui pourrait se révéler très rentable à condition d'être bien mené.

En premier lieu, nous lui conseillons de recourir au maximum à l'endettement afin de profiter des taux extrêmement bas des crédits immobiliers. La logique est simple : emprunter à moins de 2% et placer en Bourse une bonne partie de l'épargne conservée en espérant un gain de 4 ou 5% par an.

Le patrimoine de Nicolas et Stéphanie Livrets et comptes courants 146 000 euros PEL et CEL 16 000 euros Assurances vie 88 000 euros Epargne retraite 4 000 Lire la suite sur LeRevenu.com