Orne: soupçonné de maltraitance, un agriculteur obligé de vendre son cheptel

Une association de défense des animaux a porté plainte contre l'éleveur après la découverte de six cadavres de bovins dans son champs.

L'association de défense des animaux «Les paniers du cœur» a déposé une plainte pour cruauté après la découverte de six bovins morts dans le champs d'un agriculteur de Pontchardon, dans l'Orne, comme le rapporte France Bleu Normandie.

Samedi 15 février, alors qu'elle se promène sur les chemins de Pontchardon, dans l'Orne, une habitante fait une macabre découverte: six cadavres de bovins jonchent la prairie, et plusieurs autres agonisent - ils ont été laissés à l'abandon depuis plusieurs jours. Choquée, la riveraine s'empresse de contacter la mairie et l'association de défense des animaux, qui portera plainte dans la foulée.

L'agriculteur se dit «dépassé»

L'éleveur se dit «dépassé». Depuis la mort de ses parents, il y a quelques années, il s'occupe seul d'un troupeau de 150 bêtes réparties sur une centaine d'hectares. Depuis plusieurs mois déjà, explique Christophe Bignon, le maire d'Avernes-Saint-Gourgon, ses clôtures sont dégradées et les bovins s'échappent dans la nature. Plusieurs voisins se seraient déjà occupés de ramener les bêtes sur la propriété du mis en cause après les avoir trouvées perdues sur la route. La semaine dernière, l'agriculteur s'est laissé déborder par les intempéries et les équarrisseurs ont été appelés trop tard pour venir dégager les bêtes mortes.

Alerté par les événements, le service départemental en charge de la santé et de la protection animale a pris en charge l'affaire. L'éleveur devra s'acquitter d'une amende pour avoir laissé ses bêtes dans un tel état si longtemps. Selon Eric Piednoël, adjoint au sein du service interrogé par France Bleu, il s'est finalement engagé à vendre «50 bêtes avant la fin du mois», et «la totalité de son troupeau d'ici la fin de l'année».