Objectif zéro déchet: McDonald's encore loin du compte, selon un collectif de consommateurs (Crédits photo : Unsplash - Andrew Herashchenko )

Alors que McDonald's France s'est engagé à mettre en place le tri sélectif dans 70% de ses restaurants d'ici fin 2019, le collectif #zerodechetaumcdo dénonce un important retard. L'entreprise assure pouvoir tenir les délais.

Le leader mondial de la restauration rapide s'efforce de se mettre au vert. En vertu du décret «5 flux» en date du 10 mars 2016, suivi d'un assouplissement accordé par le gouvernement, 70% des restaurants McDonald's (et d'autres enseignes comme Burger King, Domino's Pizza ou encore Starbucks) sont censés être équipés de poubelles de tri d'ici fin 2019. Mais à seulement un mois et demi de la date butoir, le collectif de consommateurs #zerodechetaumcdo dénonce un retard considérable, dans une enquête publiée ce jeudi 14 novembre. Sur 122 établissements visités, seuls 39 avaient à cette date adopté le tri sélectif. Le collectif en déduit que, par extrapolation, environ 68% des 1470 McDonald's de France ne sont pas en conformité avec l'engagement pris par la franchise.

À l'origine de ce travail de terrain collaboratif se trouve une pétition lancée par Marine Laclautre, étudiante de 25 ans «consternée face à la montagne de déchets» sur les plateaux des clients de fast-foods. En tant que consommatrice, elle «encourage une entreprise qui a une influence mondiale à prendre un chemin plus green». Avec plus de 143.000 signatures récoltées, elle crée sur Twitter en janvier dernier le collectif #zerodechetaumcdo et lance l'opération #McPoubelle. L'objectif: identifier les établissements possédant des poubelles de tri en salles, et ceux qui n'en ont pas.

McDonald's confiant

Depuis juin, «l'entreprise n'a communiqué aucun chiffre sur l'avancée de la mise en place du tri dans ses restaurants [...], nous sommes allés les chercher nous-mêmes», explique-t-elle. Du 20 octobre au 12 novembre, les membres du collectif ont donc répertorié le nombre de restaurants en règle. Sur les 1470 établissements présents sur le territoire, 122 ont été visités dans 66 communes. Le collectif rapporte alors, photographies datées à l'appui, que seulement 39 de ces 122 restaurants sont équipés d'une poubelle de tri. Bien loin, donc, des 100% fixés par le décret «5 flux», et même des 70% finalement négociés par les chaînes de restauration rapide avec le gouvernement en juin dernier.

Contacté par Le Figaro, McDonald's France assure déployer «activement le tri sélectif en salle, en identifiant pour chaque territoire le système de collecte et de valorisation des déchets en partenariat avec les différents collecteurs, collectivités locales et centres de tri locaux. Un plan de déploiement précis du tri sélectif en 3 ans pour tous les restaurants a été défini, poursuit l'entreprise. Le rythme de déploiement est soutenu et est aujourd'hui conforme à nos prévisions. L'enseigne sera donc bien en capacité de proposer le tri sélectif dans 100% de ses restaurants en 3 ans».

Depuis le 10 mars 2016, les entreprises comme McDonald's sont dans l'obligation de suivre le décret «5 flux» émanant de la loi du 17 août 2015 relative à la Transition énergétique pour la croissance verte. Les fast-foods français doivent donc disposer de poubelles de tri, puis effectuer une collecte des déchets (et biodéchets) pour un envoi dans des centres de tri et de recyclage. Le groupe McDonald's, dont le marché français est le deuxième plus important au monde, produit 115 tonnes de déchets d'emballage par jour, soit 1,3kg par seconde.

#zerodechetaumcdo en appelle à Brune Poirson

En cas de non-respect des obligations en matière de tri, la Secrétaire d'État auprès de la ministre de la Transition écologique et solidaire Brune Poirson ne «s'interdit pas» d'alourdir les sanctions prévues, a-t-elle signifié en juin lors de la signature du contrat par lequel les enseignes alimentaires s'engagent à parvenir à 70% de restaurants équipés du tri sélectif fin 2019, 90% fin 2020 et 100% fin 2021.

Pour sa part, le collectif de #zerodechetaumcdo invite McDonald's «à s'exprimer sur [ses] chiffres, les contester si besoin, en [lui] présentant ses chiffres et ses preuves. Il appelle également Brune Poirson à imposer à l'enseigne de rendre ses chiffres publics au 1er janvier.

En attendant, le géant américain a annoncé ce jeudi vouloir réduire l'usage du plastique à l'échelle européenne. Après avoir supprimé les pailles, McDonald's souhaite retirer le couvercle en plastique de son dessert glacé, le McFlurry. Cette mesure doit permettre d'économiser 1200 tonnes de plastique par an.