Novaxia Investissement déboucle sa participation dans l’hôtel de la Poste du Louvre

Il s’agit d’une belle opération de recyclage urbain menée au cœur de la capitale sous l’égide de l’architecte Dominique Perrault: l’ancienne Poste du Louvre a été transformée en hôtel 5 étoiles de 82 chambres, avec restaurant et bar panoramique en roof top, un programme lancé par concours en 2012 et achevé en 2022 après 7 années de travaux. Outre la partie hôtelière, l’ensemble immobilier proposera des commerces, ainsi que des espaces de bureaux et de services. Novaxia était investisseur dans ce projet à hauteur de 50%, à égalité avec le groupe Laurent Taïeb, et vient de céder ses parts à ce dernier, réalisant au passage l’objectif de performance prévu au bénéfice de ses clients investisseurs au travers des fonds FPCIE IE 2, NIO 2 et 3.

Un espace architectural d’exception

L’ensemble immobilier de la Poste du Louvre a été créé en 1886, il s’appelait à l'origine « l’Hôtel des Postes » et était l’épicentre de la distribution du courrier à Paris. A l’époque, le courrier était transporté en diligences qui partaient de l’Hôtel des Postes pour répartir leur chargement dans l’ensemble des arrondissements de la capitale : aux niveaux sous-terrains du bâtiment étaient ainsi hébergés près de 200 chevaux.

Derrière des façades d’architecture classique en pierre de taille se développe une structure métallique monumentale extrêmement novatrice pour l’époque, conçue par l’architecte Julien Guadet et permettant à l’ensemble du bâtiment de s’appuyer sur des poteaux et des armatures d’une dizaine de mètres de haut -le rez-de-chaussée dispose d’une hauteur sous plafond de 9 mètres, le 1er étage de 6,40 mètres, et les étages suivants de 5 mètres-. Le chantier a dû intégrer la conservation et la rénovation de cette ossature de métal tout en respectant un cahier des charges environnemental très exigeant.

Les volumes intérieurs monumentaux encadrés par cette architecture métallique, conservés à l’issue de l’opération de réhabilitation, permettent au bâtiment de préserver son ADN originel mais également de créer de nouveaux espaces ouverts vers l'extérieur. Au rez-de-chaussée, la cour centrale -ouverte sur le ciel par un majestueux puits de lumière- est désormais accessible au public par cinq galeries couvertes percées à 360 degrés autour de son emprise, faisant de l’îlot immobilier ainsi reconstitué un lieu de vie incontournable de ce quartier parisien.

Une très belle opération débouclée par les fonds de Novaxia

Novaxia Investissement était investie dès 2014 dans ce projet (à hauteur de 50% ), après avoir gagné la consultation organisée par Poste Immo, filiale immobilière du groupe La Poste. Ce sont les fonds FPCIE IE 2, NIO 2 et 3 qui portaient l’investissement. Les 50% restants étaient détenus par l’exploitant hôtelier Laurent Taïeb , qui possède dorénavant la totalité du programme après la cession de Novaxia.

La société d’investissement immobilier ne cache pas sa satisfaction d’avoir réalisé son objectif de performance sur ce projet particulièrement complexe : « la cession des parts de Novaxia Investissement vient confirmer la réussite de cette opération emblématique. Aujourd’hui, nous avons atteint l’objectif que nous nous étions fixés pour nos clients investisseurs, c’est-à-dire leur apporter de la rentabilité sur des projets de recyclage urbain à forte valeur ajoutée . L’hôtellerie fait partie des secteurs porteurs sur lesquels nous serons heureux d’accompagner des acteurs et projets innovants», résume Mathieu Descout, président de Novaxia Investissement.

Laurent Taïeb, fondateur et directeur artistique de l’hôtel Madame Rêve et président de GLT, ajoute : « Je remercie sincèrement Novaxia Investissement pour son précieux soutien et de toujours avoir été à nos côtés, même pendant les périodes les plus complexes. Devant le succès de cet hôtel, nous souhaitons poursuivre le développement du groupe et espérons pouvoir concrétiser de nouveaux projets avec Novaxia Investissement. »

Le mot de la fin revient à Joachim Azan, président fondateur de Novaxia : « La réhabilitation de la Poste du Louvre est un projet audacieux gagné sur concours par Novaxia Développement et GLT. Les espaces obsolètes de l’ancien centre névralgique de La Poste ont été transformés en un lieu de vie magique au cœur de Paris. C’est toute la force de l’investissement dans le recyclage urbain , qui permet à des investisseurs particuliers de transformer la ville pour répondre aux nouveaux usages. »