«Nous détenons 180.000 euros sur des livrets, que faire ?» : nos conseils à Philippe et Annie

Philippe et Annie doivent conserver des liquidités pour, éventuellement, racheter les parts de la maison familiale d'Annie. (© Artelette)

Pour des raisons familiales, Philippe et Annie doivent garder plus de 100.000 euros sur des placements sans risque. Conscients que cette situation n'est pas idéale, ils ont contacté Le Revenu. Découvrez nos conseils à ce couple de retraités, abonnés de longue date à notre journal.

Philippe (1) est comme beaucoup de Français. Une bonne partie de son épargne est placée sur des livrets (Livret A, livrets bancaires, LDDS), qui ne rapportent rien ou presque.

Ce «retraité actif», comme il se qualifie lui-même en souriant, est bien conscient que détenir plus de 150.000 euros sur des placements sans risque, c'est trop.

«Je suis obligé d'avoir beaucoup de liquidités. Avec ma femme, nous pourrions en avoir besoin le moment venu pour racheter à ma belle-sœur ses parts dans la maison familiale». Un peu «bloqué» par cette situation, il a demandé l'aide du Revenu pour organiser au mieux son patrimoine.

Opter pour une assurance vie, mais laquelle ?

Notre entretien se fait par téléphone. Abonné de longue date au Revenu, Philippe habite dans une ville moyenne du Sud-Est de la France avec sa femme Annie (1).

Tous deux retraités - elle de l'éducation nationale, lui d'un poste de cadre dans l'industrie - ils sont à la tête d'un patrimoine financier de plus de 400.000 euros, dont 180.000 euros répartis sur deux Livrets A, deux livrets bancaires et un compte placement. Aucun de ces supports ne rapportent plus de 0,5% net d'impôt.

Ils aimeraient obtenir un peu mieux tout en gardant un bon niveau de liquidité ! Dans le contexte actuel de taux très bas, l'entreprise n'est pas gagnée. Nous leur conseillons d'opter pour une assurance vie récompensée par