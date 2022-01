Nord : leur compteur Linky se coupe, une famille privée d'électricité pendant 48 heures

Le compteur intelligent d'Enedis avait été installé dans le logement en août dernier. (illustration) (NG)

À Cambrai (Nord), un couple et ses deux enfants ont été privés d’électricité pendant deux jours. En cause : leur compteur Linky, qui s'est « mis en sécurité » pour une raison encore inconnue. La température du logement aurait avoisiné les 6 °C en plein hiver. La famille a dû se payer des nuits d’hôtel.

La cause de la coupure toujours inconnue

« On s’en est rendu compte le samedi à 17 h , raconte le père de famille au média local. On a eu au moins six personnes au téléphone avant qu’on nous dise qu’un technicien passerait. » Après avoir averti Enedis, le couple a décidé de se payer des chambres d'hôtel pour ne pas subir le froid. Un investissement imprévu, et à leurs frais.

Cette coupure serait due à leur compteur Linky, installé en août 2021 pour séparer la consommation personnelle de la famille de celle d'un local commercial attenant. Le compteur connecté se serait « mis en sécurité » , selon des termes techniques, pour une raison encore inconnue.

La situation a été résolue dès lundi 17 janvier. « On a remis l’électricité , précise Enedis au sujet de cette affaire. Nos équipes n’ont pas encore toutes les données pour comprendre pourquoi le compteur s’est mis en sécurité, il faudra qu’on comprenne d’où vient le problème pour qu’il ne survienne pas à l’avenir. »