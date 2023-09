Nexity lance sa marque de transformation et de réhabilitation de l’existant

Sous l’appellation Nexity Héritage, le promoteur va réaliser des opérations de régénération urbaine à travers la France. Aussi bien des changements d’usage, que des requalifications de quartiers ou des réhabilitations du patrimoine.

À l’heure du Zéro artificialisation nette ( ZAN ) et des immenses défis environnementaux à relever dans le bâtiment comme ailleurs, les promoteurs soignent de plus en plus les activités s’appuyant sur des bâtiments existant ou du moins un foncier déjà artificialisé. Dès 2014, Altarea Cogedim est devenu actionnaire majoritaire d’Histoire & Patrimoine, société spécialisée dans la rénovation et la revente de bâtiments classés (avant de racheter 100% du capital en 2018). Plus récemment, c’est Bouygues immobilier qui lançait l’an dernier son Nouveau Siècle, filiale spécialisée dans la réhabilitation de sites remarquables .

Si Nexity semble arriver plus tardivement sur ce créneau, cela tient simplement au fait d’abriter sous une même et nouvelle marque des activités déjà existante, mais aussi à une approche qui se veut plus large. La marque nationale Nexity Héritage se positionne en effet sur le créneau de la «régénération urbaine» . Elle agrège trois compétences assez distinctes qui étaient jusque-là portées par trois filiales du promoteur: la requalification urbaine visant à réaménager des friches ou apporter de la mixité sociale et d’usage, la transformation d’actifs obsolètes (notamment des bureaux mais aussi des garages voire de l’immobilier commercial) et enfin la sauvegarde patrimoniale.

Logement, coliving et bureaux

«Nous avons la conviction qu’il faut travailler sur ce qui est déjà là: l’humain, l’urbain et la nature, souligne Véronique Bédague, présidente-directrice générale de Nexity. Elle estime que par rapport à ce qui existe déjà sur le marché, cette nouvelle marque incarne «une approche urbaine plus holistique et pragmatique» . Un spectre très large permettant une grande mixité et l’hybridation des produits et des savoir-faire. L’occasion de mêler de la réhabilitation de sites patrimoniaux, des restructurations lourdes, des portions de constructions neuves etc. tout en créant du logement, des bureaux, des commerces, du coliving... Une diversité qui séduit les investisseurs comme les collectivités. «Mais cela reste un métier plus risqué que celui de promoteur classique, avec plus d’aléas dans les chantiers et aussi plus d’intensité capitalistique» , reconnaît Véronique Bédague.

La présidence de cette nouvelle entité Nexity héritage a été confiée à Sharon Elbaz, qui était depuis juillet 2021 à la tête d’Apollonia, la filiale de Nexity spécialisée dans l’aménagement et le redéploiement de quartiers. «Pour relever le défi climatique et réinventer nos villes, la transformation de l’existant devient un impératif» , souligne-t-il. Il est vrai que le «terrain de jeu» est immense: friches industrielles et commerciales, entrées de villes à requalifier, nouveaux usages de bâtiments obsolètes à inventer, surélévations, remplissage de dents creuses... Pour l’instant, le secteur de la réhabilitation ne pèse que 3% de l’activité immobilière globale, une proportion qui devrait grossir régulièrement sans pour autant que les promoteurs s’arrêtent de construire. Car la plupart du temps, même dans ce type d’opérations s’appuyant sur l’existant, il faut densifier et/ou créer des mètres carrés supplémentaires pour trouver un équilibre économique.