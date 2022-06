Mutuelles : les Français voudraient une meilleure transparence des garanties prévues dans leur contrat

80 % des assurés souhaiteraient que leur contrat de mutuelle soit plus simple et plus lisible. (Hayleybarcar / Pixabay)

Les assurés français sont satisfaits de leur couverture santé. Ils souhaitent néanmoins des contrats plus clairs et être mieux informés sur le reste à charge, selon une étude de Malakoff Humanis.

Les Français semblent satisfaits du système de santé articulé autour de la Sécurité sociale et des mutuelles. C’est la conclusion d'une étude menée par Malakoff Humanis auprès de 22 000 personnes. 92 % des personnes interrogées soulignent que leur couverture santé est bonne et 89 % qu'elles se sentent bien protégées, rapporte Le Parisien .

Mais ces bons chiffres cachent aussi des mécontentements ou des exigences. Ainsi, 80 % des assurés souhaiteraient que leur contrat soit plus simple et plus lisible. 48 % d'entre eux sont bien en peine de comprendre tout ce que leur contrat couvre et à quel montant. « Les contrats sont par nature difficiles à lire car les nomenclatures de soins sont complexes » , explique Laurent Borella, le directeur santé de Malakoff Humanis.

Bien appréhender le coût des soins et le reste à charge

La mutuelle affirme sa volonté « d’apporter une information sur le niveau de remboursement global, au-delà de la seule prise en charge de la mutuelle, pour permettre aux assurés d’appréhender globalement le coût des soins et le reste à charge » .

Sur son application, Malakoff Humanis propose un simulateur de prise en charge pour la plupart des soins. De plus, le service « Devis express » pour les appareillages optiques, auditifs et les prothèses dentaires permet aux assurés de recevoir par mail et SMS « une information précise et engageante sur le montant de remboursement et l'éventuel reste à charge » dès que le professionnel de santé a établi son devis.