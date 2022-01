Meuse : un artisan condamné pour avoir escroqué 35 000 euros à un particulier

L'homme qui avait encaissé la somme de 35 000 euros pour effectuer des travaux de toiture, n'a jamais honoré son chantier. (Pixabay / bluelightpictures)

Un entrepreneur, qui avait accepté 35 000 euros pour réaliser des travaux de toiture, sans jamais honorer ce chantier, a été condamné par le tribunal de Verdun pour escroquerie, mercredi 19 janvier. Mélangeant argent de l'entreprise et deniers personnels, l'artisan a accumulé 184 000 euros de dettes avant d'être placé en redressement judiciaire.

Un entrepreneur a été condamné, mercredi 19 janvier, pour escroquerie à cinq mois de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Verdun (Meuse) rapporte L'Est Républicain . L'homme qui avait encaissé la somme de 35 000 euros pour effectuer des travaux de toiture, n'a jamais honoré son chantier.

« Il me disait qu’il avait des problèmes de santé »

C'est en août 2020 qu'un particulier fait appel à ses services pour changer sa toiture. Le professionnel estime alors le chantier à 35 000 euros. Le particulier donne donc cette somme à l'artisan afin qu'il commande les matériaux nécessaires.

Mais le temps passe et la toiture est toujours en mauvais état. « Il me disait qu’il avait des problèmes de santé, qu’il allait venir, mais il n’est jamais venu. Il aurait au moins pu venir mettre une bâche, car mon plafond est fissuré et j’avais des fuites et des infiltrations partout » , a témoigné la victime.

Pour 184 000 euros de dettes

L'artisan, qui mélange le compte de son entreprise et son compte personnel, sans établir de véritable comptabilité, va utiliser les 35 000 euros pour éponger des dettes. Le professionnel a déclaré au tribunal qu'il aurait pu réaliser les travaux mais que « le fournisseur à qui [il] devait 17 000 euros a bloqué les commandes ». En quelque temps, le prévenu ne peut plus faire face. Son entreprise est placée en redressement judiciaire puis en liquidation avec 184 000 euros de créances.

« Monsieur prend ses créanciers pour des banquiers et n’est pas en capacité de gérer une société » , a estimé le procureur. L'entrepreneur a également écopé d'une interdiction de gérer une société à l'avenir.