Menacée de démolition, cette maison parisienne a des chances d’être sauvée

Rue Lecourbe, dans le 15e arrondissement de Paris, subsiste une maison de faubourg, au numéro 190, dernier témoin de l’ancien alignement de la rue. La maison s’étend seulement sur deux étages mais est cernée de part et d’autre par des immeubles plus haut. Elle est aujourd’hui menacée de démolition pour être remplacée par un immeuble de 12 étages, qui s’alignerait sur l’immeuble mitoyen des années 1970. Le permis de démolir et de construire est encore en cours d’instruction par la direction de l’urbanisme.

« La parcelle en lanière (c’est-à-dire en f orme de rectangle long et étroit) est un exemple de plus en plus rare de cour artisanale dans les faubourgs parisiens, représentative de l’urbanisation de l’ancienne commune de Vaugirard. Les bâtiments sur cour sont plus récents, notamment un bâtiment en briques. L’ensemble n’est pas protégé », explique Paris Historique, une association de sauvegarde du patrimoine, qui siège dans la Commission du Vieux Paris. La maison est occupée par une société civile immobilière de construction-vente qui a tout intérêt à construire un immeuble avec un maximum d’étages.

Un avis consultatif mais souvent suivi

La maison, construite en plâtre sur pans de bois et moellons, au début du XIXe siècle, devrait toutefois être sauvée de la démolition. La Commission du Vieux Paris, un service municipal rattaché à la direction des affaires culturelles de la Mairie de Paris, s’est opposée à la démolition et a émis une résolution en faveur de la conservation de la propriété, lors de sa séance du 23 janvier 2024. Certes l’avis de la Commission du Vieux Paris est consultatif mais la majorité de ses résolutions sont suivies par la Ville.

Le 190 rue Lecourbe fait toutefois partie des immeubles pastillés dans le plan local d’urbanisme «bioclimatique» adopté en juin dernier. Il s’agit d’immeubles dont les propriétaires sont obligés, en cas de gros travaux, d’en affecter une partie en logements sociaux. Cette donnée ne va-t-elle pas encourager la mairie de Paris à ne pas prendre en considération l’avis de la Commission du Vieux Paris pour démolir la maison, ériger un immeuble et en affecter une partie à des logements sociaux? Affaire à suivre donc.