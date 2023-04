Malgré leur déclin, les espèces restent le mode de paiement préféré des Français

Alors que les espèces représentaient 68 % des volumes de transactions en 2016, elles ont diminué à 50 % en 2022. (janeb13 / Pixabay)

Une étude de la Banque de France révèle que les espèces sont toujours le moyen de paiement préféré des Français mais que leur part continue de diminuer. Au total, les espèces représentent 50 % des paiements réalisés au cours de l'année 2022, contre 43 % pour les cartes bancaires.

Jusqu'à quand les espèces resteront-elles le moyen de paiement préféré des Français ? Depuis trois ans, leur part diminue de manière significative mais en 2022 elles représentaient encore 50 % des paiements, contre 43 % pour les cartes bancaires et 6% pour les chèques, virements et mobiles, rapporte BFMTV , citant les chiffres d' une étude menée par la Banque de France .

Cependant les volumes de paiements en espèces et par carte bancaire sont dans deux dynamiques diamétralement opposées. En effet, alors que les espèces représentaient 68 % des volumes de transactions en 2016, elles ont diminué à 50 % en 2022. Sur cette même période, les volumes de transaction en carte bancaire ont bondi de 27 % à 43 %.

La carte bancaire pourrait dépasser les espèces dès 2023

Si l'on prend les montants dépensés, cela fait déjà plusieurs années que la carte bancaire est passée devant les espèces. En moyenne, les Français réalisent 543 euros de dépenses par mois avec leur carte bancaire tandis qu'ils ne retirent « que » 73 euros au distributeur.

Lors de la prochaine étude de la Banque de France, sur les données de l'année 2023, il est probable que la carte bancaire dépasse les espèces en termes de volumes de transactions. Mais pour bon nombre de Français, en particulier les plus de 55 ans, les espèces demeurent un moyen de paiement privilégié car il permet de mieux gérer son budget et qu'il n'est pas possible de tracer les paiements.