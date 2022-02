Maisons neuves : les professionnels s'attendent à une hausse des prix en 2022

Après la crise sanitaire, le marché des maisons neuves repart à la hausse. (Geralt / Pixabay)

Lors d'une conférence de presse organisée jeudi 24 février, la Fédération française du bâtiment (FFB) s'est exprimée sur le marché des maisons neuves, lourdement impacté par la crise sanitaire. Les constructeurs anticipent de nouvelles hausses de prix en 2022.

Lors d'une conférence de presse organisée jeudi 24 février, Grégory Monod, le président du Pole Habitat de la fédération française du bâtiment (FFB) aurait affirmé selon nos confrères de Capital que « tous les ingrédients d'une crise majeure et imminente du logement neuf abordable sont réunis » .

Les Français veulent des maisons individuelles

D'après les informations du magazine économique, les constructeurs de logements neufs subissent depuis 2018 une baisse continue de leur activité, complètement interrompue pendant la crise sanitaire. En 2021 toutefois, le marché est reparti à la hausse avec 139 600 ventes sur un an contre 125 900 pour la moyenne à long terme. Selon la FFB, ces résultats découlent d'une sortie de crise marquée par un attrait accru des Français pour l'habitat individuel.

Dès la fin du mois de janvier 2022, nos confrères relèvent un nouveau décrochage des ventes de maisons. En deux ans, la FFB estime que la production de crédit a reculé de 20 % en ce qui concerne le logement neuf en France. À l'inverse, les prix continuent d'augmenter.

Une hausse d'environ 10 % du prix des maisons neuves en 2022

Le prix de vente moyen au mètre carré a ainsi connu une hausse de 11,5 % entre 2017 et 2021. Or le Pôle Habitat de la FFB n'est pas très encourageant pour l'année à venir. Selon son président, plusieurs facteurs sont responsables de la hausse des prix : l'entrée en vigueur de la Réglementation environnementale 2020 (RE2020) qui implique une transformation progressive et coûteuse des techniques de production, la crise des matériaux et de l'énergie, les incertitudes liées au pouvoir d'achat des ménages, etc. Le conflit armé en cours en Ukraine pourrait également alimenter la crise du logement neuf.

Selon les constructeurs, ces facteurs cumulés pourraient entraîner en 2022 une augmentation d'environ 10 % du prix des maisons neuves en 2022. Pour limiter cette hausse, la FFB demande au gouvernement de reconsidérer le durcissement des conditions du dispositif Pinel pour 2023 et 2024 et, entre autres, le rétablissement du prêt à taux zéro.